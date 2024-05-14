Efes Selçuk Belediyesi Kütüphanesi'nde düzenlenen kurslar yoğun ilgi görüyor

Güncel

(İZMİR)- Efes Selçuk Belediyesi Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen kurslar yoğun ilgi görüyor. Kurslar, Efes Selçuklu vatandaşlara kültürel kazanım ve sosyalleşme imkanı sağlamaya devam ediyor.

Efes Selçuk Belediyesi Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen kurslardan Kat'ı Sanatı kursu kadınların yoğun katılımıyla devam ediyor. Kat'ı Sanatını kursiyerlere sevdiren eğitmen Serdar Atalay, "Yaptığımız etkinlikler her sene gelişerek değişiyor. Sadece kağıt kullanılarak yapılan bir sanat. Kağıdın değişik şekillerde dövülmesi, çizilmesi, şekil verilmesiyle gerçekçi bir şekilde üç boyuta getirerek ortaya çıkarıyoruz ve ilgi çekici bir form kazandırıyoruz. Sanat eseri haline getiriyoruz" dedi.

"AMACIMIZ İZMİR'İN FARKLI NOKTALARINDA DA SERGİLERİMİZİ AÇMAK"

İki grup halinde toplam 55 kursiyerin katıldığı kat'ı sanatını Efes Selçuk Belediyesi desteğiyle bugüne kadar 7 kez düzenlediklerini belirten Eğitmen Atalay, "Haftada iki gün çalışıyoruz. Selçuk Efes Kent Belleği'nde, 8 Eylül Selçuk'un Düşman İşgalinden Kuruluş gününde düzenlenen Efes Festivalinde açık hava sergilerimizi açtık, yapılan sanat eserlerini sergiledik. Amacımız İzmir'in başka noktalarında da sergilerimizi açmak" dedi.