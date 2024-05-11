Efes Selçuk Belediyesi Özel Gereksinimli Kadınlara Evde Saç Kesimi Hizmeti Sunuyor

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(İZMİR)- Efes Selçuk Belediyesi, sağlık sorunları nedeniyle evlerinden çıkamayan özel gereksinimli kadınlara evlerinde saç kesimi hizmeti vermeye başladı.

Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan Kişisel Bakım Hizmeti ile evlerinden çıkamayacak durumda olan kadınların saç kesim işlemleri kuaförler tarafından yapılacak.

Belediyenin kadınlara yönelik yeni sosyal belediyecilik uygulaması olan kişisel bakım hizmetinden, kent merkezi ve köylerde yaşayan engelli kadınlar, yaşa ve sağlık sorunlarına bağlı olarak evden çıkmakta zorlanan kadınlar yararlanabilecek.