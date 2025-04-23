Efes Selçuk Sokakları Türk Bayraklarıyla Donatıldı

(İZMİR) - Selçuk Belediyesi tarafından kent merkezi ve köylerde esnafa ve vatandaşlara binlerce bayrak dağıtıldı. "23 Nisan sevincinden 19 Mayıs coşkusuna kadar as bayrakları Efes Selçuk" çağrısıyla kent sokakları Türk Bayraklarıyla donatıldı.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in, Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyareti sırasında İmamoğlu'nun Efes Selçuk halkına yaptığı çağrıda, "Herkesi Türk bayrağımızla memleketimizi milli egemenlik adına süslemeye davet ediyorum" demesi üzerine vatandaşlar belediye tarafından dağıtılan bayrakları evlerine, iş yerlerine astı. Efes Selçuk sokakları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde bayraklarla donatıldı.

"Bayrağımıza, cumhuriyet değerlerimize sahip çıkmak hepimizin görevi"

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "23 Nisan sevincinden 19 Mayıs coşkusuna kadar bayraklarımızla Efes Selçuk daha güzel. Ekrem Başkanımızı ziyaret ettiğimizde Efes Selçuk halkına bir selam göndermesini istedim. Kendisi de yazdığı notta '23 Nisan'dan 19 Mayıs'a her yeri bayraklarla donatalım' dedi. Milli Bayramlarımızda arkadaşlarımız çok güzel bayraklama çalışmaları yapıyor her zaman. Ama bu bayram biraz daha özendik ve esnafımıza, vatandaşlarımıza binlerce bayrak dağıttık. Vatandaşlarımız da o bayrakları 19 Mayıs'a kadar asla indirmeyeceklerini söylediler. Çok mutlu olduk. Bayrağımıza, Cumhuriyet değerlerimize sahip çıkmak hepimizin görevi. Bizim bayrağımızı bayrak yapan uğruna verilen savaş ve bu ülkenin şehitlerinin kanıysa; bu bayrağa sahip çıkmak, bayrağımızı evlerimizden, iş yerlerimizden eksik etmemek boynumuzun borcudur diye düşünüyorum" dedi.