Efes Selçuk’ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

(İZMİR) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından gazilik ünvanı ve mareşallik rütbesinin verilmesinin 105. yılı ile 19 Eylül Gaziler Günü, Efes Selçuk'ta düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törene; İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı, Kıbrıs Gazisi Fahrettin Eren, kurum amirleri ve çalışanları, siyasi parti temsilcileri ile Selçuk Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği üyeleri katıldı.

Tören, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve gaziler adına Selçuk Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Selçuk Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı, Kıbrıs Gazisi Fahrettin Eren tarafından konuşma yapıldı.

"ŞEHİDİMİZİN EMANETİ EMANETİMİZDİR, GAZİMİZİN ONURU ONURUMUZDUR"

Şehit ve gazilerin vatan için ortaya koyduğu fedakarlıklara dikkati çeken Fahrettin Eren, şehit aileleri ve gaziler olarak ülke gündemindeki gelişmeleri hassasiyetle takip ettiklerini ifade etti.

Türkiye'de terörün tamamen sona ermesi ve hiçbir ailenin evlat acısı yaşamaması yönündeki beklentilerini dile getiren Eren, şehitlerin hatıralarına ve gazilerin fedakarlıklarına sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Eren, "Şehidimizin emaneti emanetimizdir. Gazimizin onuru onurumuzdur. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı, milletimizin birlik ve beraberliği kırmızı çizgimizdir. Gazilik, Türk vatanseverliğinin, kahramanlığının ve fedakarlığının yaşayan bir destanıdır" dedi.

Fahrettin Eren konuşmasını, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm gazilerimize rahmet ve minnet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Ne mutlu bu vatan için canını ortaya koyanlara, ne mutlu şehidinin ve gazisinin emanetine sahip çıkanlara. 19 Eylül Gaziler Günümüz kutlu olsun" sözleriyle tamamladı.

Atatürk Anıtı'ndaki törenin ardından protokol üyeleri, Selçuk Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti.