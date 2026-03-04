Efes Selçuk'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri Düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Efes Selçuk'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri Düzenlenecek

04.03.2026 15:32  Güncelleme: 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Efes Selçuk Belediyesi ile Efes Selçuk Kadın Platformu ve Selçuk Kent Konseyi iş birliğiyle 6-8 Mart tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerle kadınlar bir araya gelecek.

(İZMİR) - 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Efes Selçuk Belediyesi ile Efes Selçuk Kadın Platformu ve Selçuk Kent Konseyi iş birliğiyle 6-8 Mart tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerle kadınlar bir araya gelecek.

6-8 Mart tarihleri arasında Ahmet Ferahlı Parkı'nda kurulacak Kadın Emeği Pazarı'nda emekçi kadınlar kendi ürettikleri el emeği ürünlerinin satışını yapacak. Üç gün boyunca kadınların çeşitli el emeği ürünlerini satabilecekleri 60 stant kurulacak. Kadın emeğini gösteren ve dayanışmayı büyütmeyi amaçlayan etkinlikler, 8 Mart Pazar günü saat 14.00'te İstasyon Meydanı'nda "Dünya Emekçi Kadınlar Yürüyüşü" ile başlayacak. Ahmet Ferahlı Parkında son bulacak olan yürüyüşün ardından basın açıklaması yapılacak.

Başkan Ceritoğlu Sengel: "Kadın varsa umut var, kadın varsa değişim var"

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün kadın dayanışması açısından önemli bir gün olduğunu belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "8 Mart, kadınların emeğini, mücadelesini ve dayanışmasını büyüttüğü çok kıymetli bir gündür. Efes Selçuk'ta kadınlar hayatın her alanında var; üretimde var, sanatta var, yerel yönetimde var, sokakta var. Biz bu kenti birlikte büyütüyoruz. Kadınların emeğiyle güçlenen bir kentte yaşıyoruz. Bu nedenle 8 Mart'ta hem bugün üreten kadınlarımızı hem de tarih boyunca hakları için mücadele eden kadınları selamlıyoruz. Dayanışmanın çoğaldığı, eşitliğin güçlendiği, kadınların sesinin daha gür çıktığı bir gelecek için bir arada olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki kadın varsa umut var, kadın varsa değişim var" dedi.

Kaynak: ANKA

Selçuk Belediyesi, Yerel Haberler, Kadınlar Günü, Kent Konseyi, Etkinlikler, Emekçi, 8 Mart, Selçuk, Güncel, Dünya, Efes, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efes Selçuk'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri Düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’den İsrail’e dikkat çeken mesaj: Gerçek askeri güç harp meydanında değil Çin'den İsrail'e dikkat çeken mesaj: Gerçek askeri güç harp meydanında değil
Fransa’nın ardından bir nükleer silah hamlesi de Polonya’dan Fransa'nın ardından bir nükleer silah hamlesi de Polonya'dan
GKRY’den “sığınak ve erken uyarı sistemi“ açıklaması GKRY'den "sığınak ve erken uyarı sistemi" açıklaması
A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta’ya şans tanımadı A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta'ya şans tanımadı
İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Düşman savaşı durdurmak zorunda kalacak İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Düşman savaşı durdurmak zorunda kalacak
Kazanmak için tüm tuşlara basıyor Trump bunu yaparsa iç savaş kaçınılmaz Kazanmak için tüm tuşlara basıyor! Trump bunu yaparsa iç savaş kaçınılmaz

16:44
NATO’nun 5. maddesini tetikler mi ABD’den Hatay’a düşürülen füze için ilk yorum
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
16:40
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
16:33
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
16:29
İran’da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
İran'da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
15:57
’’Hatay’’ diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı’da çekildiği ortaya çıktı
''Hatay'' diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı'da çekildiği ortaya çıktı
15:36
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO’dan Türkiye mesajı
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 17:00:32. #.0.5#
SON DAKİKA: Efes Selçuk'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri Düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.