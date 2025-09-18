Efes Selçuk'ta 'Başka Bir Siyaset Okulu' Söyleşileri Gerçekleştiriliyor

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından 23-24 Eylül tarihlerinde "Başka Bir Siyaset Okulu" söyleşileri gerçekleştirilecek.

Efes Selçuk Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından "Sesimiz Var" mottosuyla düzenlenen "Başka Bir Siyaset Okulu" söyleşileri, 23-24 Eylül tarihlerinde Selçuk Efes Kent Belleği'nde gerçekleştirilecek. Program, Olof Palme International Center ve Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) desteğiyle hayata geçiriliyor.

Gündüz oturumlarında üniversite öğrencilerini buluşturacak olan etkinlik, akşam saat 20.00'den itibaren halka açık söyleşi ve etkinliklerle devam edecek. Düzenlenecek olan programda; gençlerin sosyal ve siyasal yaşamda daha etkin yurttaşlar olarak rol almalarını sağlamak ve onlara katılımcı bir tartışma ortamı sunmak amaçlanıyor.

Etkinliğin ilk günü olan 23 Eylül Salı akşamı, Havle Kadın Derneği'nden Edibenur Üner ve Kadının İnsan Hakları Derneği'nden Yıldız Taghızade, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve gençlerin bu alandaki rolüne dair deneyimlerini paylaşacak.

24 Eylül Çarşamba günü ise program, yerel kültür politikaları üzerine söyleşi ve sunumlarla devam edecek. Kültür Yöneticisi ve Teos Kültür Sanat Derneği Başkanı Sarp Keskiner moderatörlüğündeki oturumda, Arkeolog ve Gıda Mühendisi Ahmet Uhri "Arkeo-Bellek ve Kentsel Aidiyet" başlıklı sunumunu, Kültür Yöneticisi Gökçe Süvari ise "Sucul Belleğe Sanatsal Bakış: Forecast Türkiye – Suyun Belleği" başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaşacak.

İki gün sürecek etkinlik boyunca gençler ve Efes Selçuklu vatandaşlar, farklı alanlardan uzman isimlerle bir araya gelerek siyaset, kültür ve toplumsal konulara dair bilgilenme fırsatı bulacak.