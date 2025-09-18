Efes Selçuk'ta 'Başka Bir Siyaset Okulu' Söyleşileri Gerçekleştiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Efes Selçuk'ta 'Başka Bir Siyaset Okulu' Söyleşileri Gerçekleştiriliyor

18.09.2025 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efes Selçuk Belediyesi ve Sıfır Ayrımcılık Derneği iş birliğiyle, 23-24 Eylül tarihlerinde 'Başka Bir Siyaset Okulu' söyleşileri düzenlenecek. Etkinlik, gençlerin sosyal ve siyasal yaşamda etkin rol almasını sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından 23-24 Eylül tarihlerinde "Başka Bir Siyaset Okulu" söyleşileri gerçekleştirilecek.

Efes Selçuk Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından "Sesimiz Var" mottosuyla düzenlenen "Başka Bir Siyaset Okulu" söyleşileri, 23-24 Eylül tarihlerinde Selçuk Efes Kent Belleği'nde gerçekleştirilecek. Program, Olof Palme International Center ve Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) desteğiyle hayata geçiriliyor.

Gündüz oturumlarında üniversite öğrencilerini buluşturacak olan etkinlik, akşam saat 20.00'den itibaren halka açık söyleşi ve etkinliklerle devam edecek. Düzenlenecek olan programda; gençlerin sosyal ve siyasal yaşamda daha etkin yurttaşlar olarak rol almalarını sağlamak ve onlara katılımcı bir tartışma ortamı sunmak amaçlanıyor.

Etkinliğin ilk günü olan 23 Eylül Salı akşamı, Havle Kadın Derneği'nden Edibenur Üner ve Kadının İnsan Hakları Derneği'nden Yıldız Taghızade, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve gençlerin bu alandaki rolüne dair deneyimlerini paylaşacak.

24 Eylül Çarşamba günü ise program, yerel kültür politikaları üzerine söyleşi ve sunumlarla devam edecek. Kültür Yöneticisi ve Teos Kültür Sanat Derneği Başkanı Sarp Keskiner moderatörlüğündeki oturumda, Arkeolog ve Gıda Mühendisi Ahmet Uhri "Arkeo-Bellek ve Kentsel Aidiyet" başlıklı sunumunu, Kültür Yöneticisi Gökçe Süvari ise "Sucul Belleğe Sanatsal Bakış: Forecast Türkiye – Suyun Belleği" başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaşacak.

İki gün sürecek etkinlik boyunca gençler ve Efes Selçuklu vatandaşlar, farklı alanlardan uzman isimlerle bir araya gelerek siyaset, kültür ve toplumsal konulara dair bilgilenme fırsatı bulacak.

Kaynak: ANKA

Selçuk Belediyesi, İnsan Hakları, Kültür Sanat, Politika, Siyaset, Kültür, Güncel, Selçuk, Eylül, Efes, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efes Selçuk'ta 'Başka Bir Siyaset Okulu' Söyleşileri Gerçekleştiriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 14 metre uzunluğunda 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak Tam 14 metre uzunluğunda! 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Dev gemi Bodrum’a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

14:47
Yine cebini dolduracak İşte Mourinho’nun Benfica’dan alacağı maaş
Yine cebini dolduracak! İşte Mourinho'nun Benfica'dan alacağı maaş
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 15:06:56. #7.11#
SON DAKİKA: Efes Selçuk'ta 'Başka Bir Siyaset Okulu' Söyleşileri Gerçekleştiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.