Efes Selçuk'ta Düzenlenen "Bokaşi Ev Tipi Kompost Eğitimi"Ne Yoğun Katılım

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle "Güçlü Üretim İçin Tarım Eğitimleri" programı kapsamında düzenlenen "Bokaşi Ev Tipi Kompost Eğitimi" yoğun katılımla gerçekleştirildi. Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu'nda ücretsiz olarak düzenlenen eğitime 60 vatandaş katıldı.

Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu'nda Ziraat Mühendisi Özgür Sözen'in anlatımıyla gerçekleşen Bokaşi Ev Tipi Kompost Eğitimi'nde; bokaşi kompostunun yapım süreci, içine atılabilecek ve atılamayacak gıdalar, kompost kitinin içeriği ve kullanımı, fermantasyon ve bekletme aşamaları ile elde edilen kompostun nasıl değerlendirileceği ayrıntılı şekilde ele alındı. Katılımcılar hem teorik bilgi aldı hem de uygulamaya ilişkin merak ettikleri sorulara yanıt buldu.

Eğitim sonunda başvuru yapan tüm katılımcılara Bokaşi Kompost Yapım Seti ücretsiz olarak hediye edildi.

"Atıkları toprağa geri kazandırmayı amaçlıyoruz"

Ziraat Mühendisi Hüseyin Karaman, katılımın yoğun olmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde kompost yapım kovalarını vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Mutfaktaki organik atıkları komposta dönüştürerek toprağımıza geri kazandırmayı amaçlıyoruz. Katılımcılarımızın ilgisi ve soruları bizi çok mutlu etti. Faydalı bir eğitim olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Katılımcılar eğitimden mutlu ayrıldı

Katılımcılardan Gülsüm Özalp, eğitimin son derece faydalı olduğunu belirterek doğaya katkı sunmak için uygulamayı sürdüreceğini dile getirdi.

Şerife Özkaya, dağıtılan kompost setini okulda öğrencileriyle birlikte kullanacaklarını belirterek, "Bu eğitimi duyunca hemen katılmak istedik. Okulumuzda çocuklarımızla birlikte uygulayacağız. Böylece konuyu daha somut hale getireceğiz" diye konuştu.

Sabahat Acarlı, emeği geçenlere teşekkür ederek bu tür çalışmaların küçük adımlarla büyüyen bir farkındalık oluşturduğunu vurguladı.

Ayşem Üreten de benzer eğitimlerin daha geniş kitlelere ulaşması gerektiğini belirterek, evde başlayan çevre bilincinin çocuklara da yansıyarak toplumsal farkındalığı artıracağını dile getirdi.

Eğitimle, mutfak atıklarının doğaya yeniden kazandırılması ve sürdürülebilir yaşam bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.