Efes Selçuk'ta Düzenlenen "Bokaşi Ev Tipi Kompost Eğitimi"Ne Yoğun Katılım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Efes Selçuk'ta Düzenlenen "Bokaşi Ev Tipi Kompost Eğitimi"Ne Yoğun Katılım

25.02.2026 13:11  Güncelleme: 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efes Selçuk Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle “Güçlü Üretim İçin Tarım Eğitimleri” programı kapsamında düzenlenen “Bokaşi Ev Tipi Kompost Eğitimi” yoğun katılımla gerçekleştirildi. Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu’nda ücretsiz olarak düzenlenen eğitime 60 vatandaş katıldı.

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle "Güçlü Üretim İçin Tarım Eğitimleri" programı kapsamında düzenlenen "Bokaşi Ev Tipi Kompost Eğitimi" yoğun katılımla gerçekleştirildi. Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu'nda ücretsiz olarak düzenlenen eğitime 60 vatandaş katıldı.

Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu'nda Ziraat Mühendisi Özgür Sözen'in anlatımıyla gerçekleşen Bokaşi Ev Tipi Kompost Eğitimi'nde; bokaşi kompostunun yapım süreci, içine atılabilecek ve atılamayacak gıdalar, kompost kitinin içeriği ve kullanımı, fermantasyon ve bekletme aşamaları ile elde edilen kompostun nasıl değerlendirileceği ayrıntılı şekilde ele alındı. Katılımcılar hem teorik bilgi aldı hem de uygulamaya ilişkin merak ettikleri sorulara yanıt buldu.

Eğitim sonunda başvuru yapan tüm katılımcılara Bokaşi Kompost Yapım Seti ücretsiz olarak hediye edildi.

"Atıkları toprağa geri kazandırmayı amaçlıyoruz"

Ziraat Mühendisi Hüseyin Karaman, katılımın yoğun olmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde kompost yapım kovalarını vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Mutfaktaki organik atıkları komposta dönüştürerek toprağımıza geri kazandırmayı amaçlıyoruz. Katılımcılarımızın ilgisi ve soruları bizi çok mutlu etti. Faydalı bir eğitim olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Katılımcılar eğitimden mutlu ayrıldı

Katılımcılardan Gülsüm Özalp, eğitimin son derece faydalı olduğunu belirterek doğaya katkı sunmak için uygulamayı sürdüreceğini dile getirdi.

Şerife Özkaya, dağıtılan kompost setini okulda öğrencileriyle birlikte kullanacaklarını belirterek, "Bu eğitimi duyunca hemen katılmak istedik. Okulumuzda çocuklarımızla birlikte uygulayacağız. Böylece konuyu daha somut hale getireceğiz" diye konuştu.

Sabahat Acarlı, emeği geçenlere teşekkür ederek bu tür çalışmaların küçük adımlarla büyüyen bir farkındalık oluşturduğunu vurguladı.

Ayşem Üreten de benzer eğitimlerin daha geniş kitlelere ulaşması gerektiğini belirterek, evde başlayan çevre bilincinin çocuklara da yansıyarak toplumsal farkındalığı artıracağını dile getirdi.

Eğitimle, mutfak atıklarının doğaya yeniden kazandırılması ve sürdürülebilir yaşam bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Belediyesi, Selçuk, Güncel, Çevre, Tarım, Efes, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efes Selçuk'ta Düzenlenen 'Bokaşi Ev Tipi Kompost Eğitimi'Ne Yoğun Katılım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Jeffrey Epstein’in ABD’de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı Jeffrey Epstein'in ABD'de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı
Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber
Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma

13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin “İmralı’ya statü“ çağrısına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı'ya statü" çağrısına yanıt
13:51
Doğru olabilir mi Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
Doğru olabilir mi? Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
13:45
Bakan Gürlek duyurdu Bu görüntü tarih oluyor
Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor
13:17
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB’e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
12:37
’’Kabe’de hacılar hu der Allah’’ akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
''Kabe'de hacılar hu der Allah'' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 14:27:19. #.0.4#
SON DAKİKA: Efes Selçuk'ta Düzenlenen "Bokaşi Ev Tipi Kompost Eğitimi"Ne Yoğun Katılım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.