Efes Selçuk'ta Hıdırellez Şenliği Kutlandı

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(İZMİR)- Efes Selçuk'ta Hıdırellez, İsabey Mahallesi'nde düzenlenen şenlikle kutlandı. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de kutlamalara katılarak vatandaşların Hıdırellez coşkusuna ortak oldu.

Baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin sembolü Hıdırellez kutlamaları Efes Selçuk'ta İsabey Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in de katıldığı şenlikte İsabey Mahallesi gençlerinden oluşan Roman Ritim Grubu ve Roman Dans Grubu performanslarıyla beğeni topladı. Başkan Sengel, alanda yakılan Hıdırellez ateşinin üzerinden atladı.

Gösterilerin ardından sahneye çıkan belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, her iki gruba da teşekkür ederek "Öncelikle şunun söylemek istiyorum. Az önce iki ayrı grubun performanslarını izlediniz. Bunlardan bir tanesi ritim grubuydu. Artık Efes Selçuk Belediyesi bünyesinde İsabey Mahallesi'nin yetenekli gençlerinden kurduğumuz bize ait olan, bizim insanlarımızdan olan ritim grubumuz var. Yine Roman Halk Dansları Grubumuz var. Her iki grubumuzun performansları da efsaneydi" dedi.

Hıdırellez'in baharın gelişini müjdelediği kadar bolluk ve bereketin sembolü olduğunu da belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, "Her zaman şunu söylüyorum; bir arada yaşama kültürünü en güzel gerçekleştiren ilçelerden bir tanesiyiz. Baharın bereketi hepimizin üzerinde olsun. Huzur, barış, mutluluk içerisinde geçecek bir dönem olsun" diye konuştu.

Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenliği Ümmiye Konseri ile devam etti.