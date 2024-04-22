Efes Selçuk\'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan çalışmalar hız kazanıyor

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Havaların ısınmasıyla birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayacak olan Efes Selçuk'ta kent merkezinde İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yapılan çalışmalar hız kazandı. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hareket ederek, kentimizde devam eden çalışmaları hem hızla tamamlamak hem de hızlı çözümler üretmek için çalışıyoruz" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yürütülen çalışmalar, kentin önemli noktalarında hızla ilerliyor. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in planlamasıyla bir yandan çarşı merkezindeki tadilat çalışmaları devam ederken diğer yandan kent genelinde yer alan işletmelerde ise denetlemeler sıklaştırıldı. Ayrıca ilaçlama ve temizlikte Efes Selçuk Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yürütülen çalışmalar da hız kazandı.

Başkan Ceritoğlu Sengel, iş birliğinin önemine vurgu yaparak "İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hareket ederek, kentimizde devam eden çalışmaları hem hızla tamamlamak hem de hızlı çözümler üretmek için çalışıyoruz" dedi.

Ceritoğlu Sengel, "Efes Selçuk, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle altyapı ve hizmet kalitesini en üst seviyede tutmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Çarşı merkezimizdeki tadilatlar ve denetimlerin yanı sıra temizlik çalışmaları da hem kentimizin görünümü hem de turistlerin konforu için oldukça önemli" diye konuştu.