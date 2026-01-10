Efes Selçuk Belediyesi'nden Kadınlara "Sağlıklı Yaşam" Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Efes Selçuk Belediyesi'nden Kadınlara "Sağlıklı Yaşam" Desteği

10.01.2026 09:58  Güncelleme: 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efes Selçuk Belediyesi, kadınların sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla ücretsiz yoga dersleri düzenliyor. Her çarşamba gerçekleşen derslere yaklaşık 30 kadın katılıyor, bu etkinlik kadınlar arasında sosyal dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi'nin, kadınların sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği ücretsiz yoga dersleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Her çarşamba günü saat 10.00'da başlayan dersler, alanında uzman eğitmen Pınar Pektaş eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve kadınlar arasındaki sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla başlatılan yoga derslerine, Efes Selçuklu yaklaşık 30 kadın düzenli olarak katılım sağlıyor. Her seviyeye uygun şekilde planlanan dersler; katılımcıların hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlenmesine katkı sunuyor.

Her yaştan kadın "yoga" dersinde buluşuyor

Haftanın ortasında bir araya gelen kadınlar, yoga ve meditasyon çalışmalarıyla stres atma, bedenlerini güçlendirme ve zihinsel olarak rahatlama imkanı buluyor.

Yoga dersleri için teşekkürlerini dile getiren katılımcılardan Ece Özdamar, "Yoga dersleri ile biz kadınlara böyle bir imkan sağladıkları için Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel'e ve Efes Selçuk Belediyesi'ne yürekten teşekkür ediyorum. Hem ücretsiz olması hem de saatlerinin uygunluğu bizim için büyük bir avantaj" dedi.

Katılımcılardan Eda Çivit de "Yoga derslerine büyük bir memnuniyetle katılıyorum. Belediyenin böyle bir imkan sunması kadınların hem sağlığına hem de ruhuna önem verdiğini gösteriyor. Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel'e, Pınar hocamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Derslerin keyifli geçtiğini belirten Şerife Şebnem Öğüç ise "Her hafta çarşamba günleri yoga derslerine geliyorum. Derslerimiz çok güzel geçiyor. Hem eğleniyor hem de rahatlıyoruz. Bedenen de bu rahatlamayı hissediyoruz. Bu fırsat için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yoga eğitmeni Pınar Pektaş, derslerin Efes Selçuk Belediyesi iş birliğiyle ortaklaşa yapılan bir çalışma olduğunu belirterek, "Bu çalışmalarla kadınlarımızın bedenlerini tanımalarını, nefes odaklı egzersizlerle daha esnek ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini hedefliyoruz. Yoğun bir talep var; bekleyen çok sayıda katılımcımız bulunuyor. Her yaş grubundan kadın derslerimize katılıyor. Aldığımız geri bildirimler son derece olumlu. Katılımcılar derslerden mutlu ve iyi hissederek ayrılıyor. Bu imkanı bizlere sundukları için Efes Selçuk Belediyesi'ne ve Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Selçuk Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel, Efes, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efes Selçuk Belediyesi'nden Kadınlara 'Sağlıklı Yaşam' Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin “çay tiryakisi“ şehri belli oldu Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı Türkiye'nin "çay tiryakisi" şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı
Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis’e sunuldu Aralarında Özgür Özel de var Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu! Aralarında Özgür Özel de var
Fahiş aidatlara “dur“ diyecek düzenleme Meclis’e sunuldu Fahiş aidatlara "dur" diyecek düzenleme Meclis'e sunuldu
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

10:03
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
10:02
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
09:29
Halep YPG’den tamamen temizlendi
Halep YPG'den tamamen temizlendi
08:35
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
07:53
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
07:43
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 11:33:42. #.0.5#
SON DAKİKA: Efes Selçuk Belediyesi'nden Kadınlara "Sağlıklı Yaşam" Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.