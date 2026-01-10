Efes Selçuk Belediyesi'nden Kadınlara "Sağlıklı Yaşam" Desteği

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi'nin, kadınların sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği ücretsiz yoga dersleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Her çarşamba günü saat 10.00'da başlayan dersler, alanında uzman eğitmen Pınar Pektaş eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve kadınlar arasındaki sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla başlatılan yoga derslerine, Efes Selçuklu yaklaşık 30 kadın düzenli olarak katılım sağlıyor. Her seviyeye uygun şekilde planlanan dersler; katılımcıların hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlenmesine katkı sunuyor.

Her yaştan kadın "yoga" dersinde buluşuyor

Haftanın ortasında bir araya gelen kadınlar, yoga ve meditasyon çalışmalarıyla stres atma, bedenlerini güçlendirme ve zihinsel olarak rahatlama imkanı buluyor.

Yoga dersleri için teşekkürlerini dile getiren katılımcılardan Ece Özdamar, "Yoga dersleri ile biz kadınlara böyle bir imkan sağladıkları için Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel'e ve Efes Selçuk Belediyesi'ne yürekten teşekkür ediyorum. Hem ücretsiz olması hem de saatlerinin uygunluğu bizim için büyük bir avantaj" dedi.

Katılımcılardan Eda Çivit de "Yoga derslerine büyük bir memnuniyetle katılıyorum. Belediyenin böyle bir imkan sunması kadınların hem sağlığına hem de ruhuna önem verdiğini gösteriyor. Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel'e, Pınar hocamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Derslerin keyifli geçtiğini belirten Şerife Şebnem Öğüç ise "Her hafta çarşamba günleri yoga derslerine geliyorum. Derslerimiz çok güzel geçiyor. Hem eğleniyor hem de rahatlıyoruz. Bedenen de bu rahatlamayı hissediyoruz. Bu fırsat için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yoga eğitmeni Pınar Pektaş, derslerin Efes Selçuk Belediyesi iş birliğiyle ortaklaşa yapılan bir çalışma olduğunu belirterek, "Bu çalışmalarla kadınlarımızın bedenlerini tanımalarını, nefes odaklı egzersizlerle daha esnek ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini hedefliyoruz. Yoğun bir talep var; bekleyen çok sayıda katılımcımız bulunuyor. Her yaş grubundan kadın derslerimize katılıyor. Aldığımız geri bildirimler son derece olumlu. Katılımcılar derslerden mutlu ve iyi hissederek ayrılıyor. Bu imkanı bizlere sundukları için Efes Selçuk Belediyesi'ne ve Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel'e çok teşekkür ediyorum" dedi.