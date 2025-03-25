Efes Selçuk'ta Üniversite Öğrencileri Adalet İçin Yürüdü

(İZMİR) - Efes Selçuk'ta öğrenim gören üniversite öğrencileri adalet ve hukuk için yürüdü. Engelsiz Kafe önünde toplanan gençler sloganları ve pankartlarıyla kortejin önünde yer alırken Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve CHP Efes Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu da gençlerin yürüyüşüne destek verdi.

Atatürk Anıtı önünde son bulan yürüyüşün ardından öğrenciler yaptıkları açıklamada, yürüyüşü üniversite öğrencilerinin demokratik haklarını kullanmak amacıyla düzenlediklerini belirtti. Yapılan açıklamada, "Bu yürüyüş hiçbir siyasi partinin adı altında yapılmamaktadır. Biz üniversite öğrencileri olarak demokratik haklarımızı kullanıp bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Bu yürüyüşü; Cumhuriyete, demokrasiye, adalete ve biz gençlere yapılan her türlü haksızlığa sesimizi yükseltmek adına gerçekleştirdik. Biz gençlerin bu ülkenin geleceği olduğumuzu söylüyorlar. Ama ortada çalınmış bir gençlik ve çalınmak istenen bir gelecek var. Buna dur demek sadece biz gençlere değil Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlarına düşer. Hepimiz biliyoruz ki, bir gemideyiz ve gemi durmadan su alıyor. Gitgide batıyoruz ve gidecek başka bir vatanımız yok. Biz korkmuyoruz ve bu adaletsizliğe dur diyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Siz yaşama sahip çıkın"

Gençlerin isteği üzerine Atatürk Anıtı önünde konuşan Belediye Başkanı Sengel, "Gençler konuşmalarınızı, bizim önümüzde yürüyüşünüzü aynı zamanda sloganlarınızı, enerjinizi, taleplerinizi Türkiye'deki bütün gençlerin hepsini dinleme izleme ve her şeyden öte ne söylediklerini algılayabilmek adına konuşanlar için de biraz önce arkadaşımız çok güzel ifade etti. Bir eylem yapmak için, kendini ifade etmek için, ne düşüneceğini nasıl hareket edeceğini nasıl yaşayacağını, nasıl tercihlerde bulunacağını savunmak için hiçbir şekilde ne bir ambleme ne bir başa ihtiyacınız var. O yüzden siyasiler siyasetlerini yapmaya devam etsinler, siz yaşama sahip çıkın, kendi tercihlerinize sahip çıkın, geleceğe dair ne düşünüyorsanız ona sahip çıkın ve kendinizi ifade edin" dedi.

Gençlerin yürüyüşüne bir yurttaş, bir hukukçu olarak katıldığını belirten Başkan Sengel, "Belediye Başkanlığı sıfatını da bir kenara bırakın o geçici bir şey. Beni Filiz olarak tanımanızı tercih ederim. Bir hukukçu olarak, bir avukat olarak ne zaman neye ihtiyacınız olursa bilhassa bu süreçler içerisinde bir hukukçuya ihtiyacınız olursa, bir ablaya ihtiyacınız olursa, Gündoğdu Meydanı'na, oradaki arkadaşlarımıza destek olmak istiyoruz diyorsanız, siz karar verin bize söyleyin. Her türlü desteği sağlamaya hazırım. İyi ki varsınız, emeğinize sağlık" diye konuştu.