Efes Selçuk'ta Üniversite Öğrencileri Adalet İçin Yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Efes Selçuk'ta Üniversite Öğrencileri Adalet İçin Yürüdü

Efes Selçuk'ta üniversite öğrencileri, demokratik haklarını kullanmak amacıyla adalet ve hukuk için yürüyüş düzenledi. Yürüyüş, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in ve CHP Efes Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu'nun desteğiyle gerçekleştirildi.

25.03.2025 12:12  Güncelleme: 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Efes Selçuk'ta öğrenim gören üniversite öğrencileri adalet ve hukuk için yürüdü. Engelsiz Kafe önünde toplanan gençler sloganları ve pankartlarıyla kortejin önünde yer alırken Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve CHP Efes Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu da gençlerin yürüyüşüne destek verdi.

Atatürk Anıtı önünde son bulan yürüyüşün ardından öğrenciler yaptıkları açıklamada, yürüyüşü üniversite öğrencilerinin demokratik haklarını kullanmak amacıyla düzenlediklerini belirtti. Yapılan açıklamada, "Bu yürüyüş hiçbir siyasi partinin adı altında yapılmamaktadır. Biz üniversite öğrencileri olarak demokratik haklarımızı kullanıp bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Bu yürüyüşü; Cumhuriyete, demokrasiye, adalete ve biz gençlere yapılan her türlü haksızlığa sesimizi yükseltmek adına gerçekleştirdik. Biz gençlerin bu ülkenin geleceği olduğumuzu söylüyorlar. Ama ortada çalınmış bir gençlik ve çalınmak istenen bir gelecek var. Buna dur demek sadece biz gençlere değil Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlarına düşer. Hepimiz biliyoruz ki, bir gemideyiz ve gemi durmadan su alıyor. Gitgide batıyoruz ve gidecek başka bir vatanımız yok. Biz korkmuyoruz ve bu adaletsizliğe dur diyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Siz yaşama sahip çıkın"

Gençlerin isteği üzerine Atatürk Anıtı önünde konuşan Belediye Başkanı Sengel, "Gençler konuşmalarınızı, bizim önümüzde yürüyüşünüzü aynı zamanda sloganlarınızı, enerjinizi, taleplerinizi Türkiye'deki bütün gençlerin hepsini dinleme izleme ve her şeyden öte ne söylediklerini algılayabilmek adına konuşanlar için de biraz önce arkadaşımız çok güzel ifade etti. Bir eylem yapmak için, kendini ifade etmek için, ne düşüneceğini nasıl hareket edeceğini nasıl yaşayacağını, nasıl tercihlerde bulunacağını savunmak için hiçbir şekilde ne bir ambleme ne bir başa ihtiyacınız var. O yüzden siyasiler siyasetlerini yapmaya devam etsinler, siz yaşama sahip çıkın, kendi tercihlerinize sahip çıkın, geleceğe dair ne düşünüyorsanız ona sahip çıkın ve kendinizi ifade edin" dedi.

Gençlerin yürüyüşüne bir yurttaş, bir hukukçu olarak katıldığını belirten Başkan Sengel, "Belediye Başkanlığı sıfatını da bir kenara bırakın o geçici bir şey. Beni Filiz olarak tanımanızı tercih ederim. Bir hukukçu olarak, bir avukat olarak ne zaman neye ihtiyacınız olursa bilhassa bu süreçler içerisinde bir hukukçuya ihtiyacınız olursa, bir ablaya ihtiyacınız olursa, Gündoğdu Meydanı'na, oradaki arkadaşlarımıza destek olmak istiyoruz diyorsanız, siz karar verin bize söyleyin. Her türlü desteği sağlamaya hazırım. İyi ki varsınız, emeğinize sağlık" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Filiz Ceritoğlu Sengel, Politika, Güncel, Selçuk, Yaşam, Hukuk, Efes, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efes Selçuk'ta Üniversite Öğrencileri Adalet İçin Yürüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret eden CHP lideri Özel’den sürpriz bayram kararı İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı
İstanbul Valiliği’nden “İmamoğlu posterlerini indirin“ talimatı İstanbul Valiliği'nden "İmamoğlu posterlerini indirin" talimatı
CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
Şişli’de kent lokantaları kapatıldı mı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

14:21 İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
13:50 Şişli’de kent lokantaları kapatıldı mı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
13:09 CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
13:02 İstanbul Valiliği’nden “İmamoğlu posterlerini indirin“ talimatı İstanbul Valiliği'nden "İmamoğlu posterlerini indirin" talimatı
12:32 İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret eden CHP lideri Özel’den sürpriz bayram kararı İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı
21:13 Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
20:45 İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
20:38 Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
20:17 İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
20:16 BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
20:01 Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
19:46 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 15:28:09. #7.12#
SON DAKİKA: Efes Selçuk'ta Üniversite Öğrencileri Adalet İçin Yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement