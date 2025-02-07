Efes Selçuk'ta Zincir Market Denetimleri: Süresi Geçen Ürünler İmha Edildi

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(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İklim Değişikliği Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri ile ilçe genelindeki zincir marketlerde denetim yaptı.

Efes Selçuk Zabıtası'nın denetimlerinde ilçedeki zincir marketlerdeki ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edilirken, reyon ve kasa fiyatları arasında uyuşmazlık olup olmadığı da incelendi.

Denetimler sonucunda halk sağlığını tehlikeye sokacak son kullanma tarihi geçmiş ürünler tutanak altına alındı; ürünlere ise imha edilmek üzere el kondu.