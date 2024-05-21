Efes Selçuklu Sporcuları Uluslararası Kickboks Şampiyonasında Başarı Yakaladı - Son Dakika
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Efes Selçuklu Sporcuları Uluslararası Kickboks Şampiyonasında Başarı Yakaladı

Efes Selçuk Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen 1. Uluslararası Akdeniz Kickboks Şampiyonası'na katılan Efes Selçuklu sporcuları, büyük bir başarı elde etti. Umut Koçer birinci olarak şampiyonluk unvanını kazanırken, Hasan Tavukçu üçüncülük elde etti ve Nuray Topallar da üçüncülük başarısı gösterdi.

21.05.2024 13:57
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(İZMİR)- Efes Selçuk Belediyesi'nin desteğiyle 1. Uluslararası Akdeniz Kickboks Şampiyonası'na katılan Efes Selçuklu sporcular, büyük bir başarıyla ilçeye döndü.

Yarışmaya 57 kilo K1 Genç kategorisinde katılan Umut Koçer, üstün bir performans sergileyerek birinci oldu ve şampiyonluk unvanını kazandı. 75 kilo K1 Genç kategorisinde mücadele eden Hasan Tavukçu ise zorlu rakipleri karşısında üçüncülük elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu. 56 kilo K1 Büyük Bayanlar kategorisinde yarışan Nuray Topallar da üçüncülük başarısı göstererek Efes Selçuk'u gururlandırdı.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, genç sporcuların elde ettiği başarıları tebrik ederek, "Sporcularımızın bu büyük başarısı, Efes Selçuk'un spora verdiği değerin bir örneğidir. Gençlerimizin azmi ve kararlılığı bizlere umut veriyor. Sporcularımızı ve onların başarısında emeği geçen tüm antrenörlerimizi kutluyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Efes Selçuklu Sporcuları Uluslararası Kickboks Şampiyonasında Başarı Yakaladı - Son Dakika

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