Efes Tarlası Yaşam Köyü, 2025'te Dünyadan Ziyaretçi Ağırlayacak

(İZMİR)- Geçen yılın yaz aylarında TUI Musement ve National Geographic "Geçmişten Günümüze Türkiye'nin Etkili Kadınları" turu kapsamında beğeni toplayan Efes Tarlası Yaşam Köyü, 2025 yılının yaz aylarında dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçileri ağırlamaya hazırlanıyor.

Uluslararası bir turizm şirketi olan TUI Musement ile Efes Selçuk Belediyesi arasında kurulan iş birliği sonucunda Efes Tarlası Yaşam Köyü odağında Efes Selçuk daha fazla ziyaretçinin de uğrak noktası olacak. Böylece düzenlenecek olan deneyim turları içerisinde Efes Tarlası Yaşam Köyü önemli bir durak olacak.

Doğa ve mirasın korunması, atık yönetimi, enerji ve iklim gibi tüm sürdürülebilir destinasyonun özellikleri ile ITB Berlin Turizm Fuarı'nda Green Destination Sürdürülebilir Ödülü ile rekabet gücünü artıran Efes Selçuk, agroturizmde sahip olduğu değeri oluşturan unsurlardan biri olan Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü dünyaya tanıtacak.

Tur kapsamında Efes Selçuk'un tarihi destinasyonlarını gezecek olan ziyaretçiler Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde sürdürülebilir tarım uygulamaları, yerli tohumun önemi ve aile tarımı hakkında bilgi alacak. Turların ilerleyen zamanlarında katılımcılar için bitkisel yağlardan parfüm, krem yapımı, zeytinyağı tadım atölyeleri gibi atölyeler düzenlenecek.

Başkan Sengel: Farklı bir turizm deneyimi sunacağız

TUI Musement ve Efes Selçuk Belediyesi iş birliği ile İlham Veren Kent Efes Selçuk için yeni bir sayfa açılacağını belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Geçtiğimiz yıl TUI Musement ve National Geographic" iş birliğiyle Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde düzenlenen tur ile agro turizm yolunda önemli bir adım atmıştık. Bu adımı Green Destination sertifikası ile aslında tüm dünyaya kanıtladık. TUI Musement rehberleri ile yaptığımız görüşmeler sonucu Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü de içine alan turlar ile ziyaretçilere yepyeni bir turizm deneyimi sunacağız. Pandemiden bu yana değişen turizm anlayışı ile Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde yazdığımız toprak hikayesini artık tüm dünyaya anlatacağız" dedi.