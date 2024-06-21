Efesli Çocuklar Satranç Turnuvası Başlıyor

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(İZMİR) - 'Efesli Çocuklar Satranç Turnuvası', 26- 27 Haziran günlerinde Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde düzenlenecek. Efes Selçuk Belediyesi ve İzmir Satranç İl Temsilciliği iş birliği ile düzenlenecek turnuvaya katılım gösterecek çocuklar için son başvuru tarihi 25 Haziran 2024.

Satrancı gelecek nesillere sevdirmek ve çocukların hayatına dahil etmek amacıyla düzenlenen turnuva kapsamında başvurular, 'http://www.izmir.tsf.org.tr/' adresi üzerinden online olarak yapılacak. Turnuvaya, Efes Selçuk'ta ikamet eden ve Efes Selçuk'ta eğitim gören 6- 18 yaş arası çocuklar başvuru yapabilecek. 8,10,14 ve 18 yaş altı olmak üzere dört ayrı yaş grubu için düzenlenecek turnuva çerçevesinde ilk beşe giren çocuklara kupa verilecek. Turnuva kapsamında müsabakalar, 26- 27 Haziran'da saat 10.00'da başlayacak.

Efesli Çocuklar Satranç Turnuvası ile ilgili ayrıntılı bilgiye, Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.