EFF'ten CAF'a Sert Tepki

18.03.2026 22:08
EFF, Senegal'in AFCON 2025 şampiyonluğunun Fas'a verilmesini adaletsiz buldu ve itiraz edecek.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde muhalefet partisi Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF), Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF), 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) şampiyonluğunu Senegal'den alarak Fas'a vermesi kararına tepki gösterdi.

EFF'den yapılan yazılı açıklamada, "EFF, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun, Senegal'in haklı Afrika Uluslar Kupası zaferini elinden alıp Fas'a verme yönündeki adaletsiz kararını reddetmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 18 Ocak'ta oynanan ve Senegal'in 1-0 kazandığı final karşılaşmasının tamamlanmış olduğu ve Fas'ın sahada dürüstçe kaybettiği vurgulanarak, "Afrika futbolu, Fas'ın CAF üzerindeki bariz haksız nüfuzu nedeniyle son düdükten sonra toplantı salonlarında karara bağlanamaz. EFF, bu meseleyi Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıma konusunda Senegal'in yanındadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Afrika Uluslar Kupası Senegal'den alınarak Fas'a verildi

CAF Temyiz Kurulu'ndan dün yapılan açıklamada, 18 Ocak'ta oynanan ve Senegal'in 1-0 kazandığı final karşılaşmasında Senegal'in "hükmen mağlup sayılmasına" karar verildiği duyurulmuştu.

Buna göre, sonuç Fas lehine 3-0 olarak tescil edilmiş ve Fas, aynı zamanda ev sahibi de olduğu AFCON 2025'in şampiyonu ilan edilmişti.

CAF Temyiz Kurulu, kararına gerekçe olarak Afrika Uluslar Kupası yönetmeliğinin 82 ve 84. maddelerini gösteriyor.

Söz konusu maddelere göre, bir takımın "maçı oynamayı reddetmesi veya karşılaşma tamamlanmadan sahayı terk etmesi" durumunda, söz konusu takım hükmen mağlup sayılıyor ve turnuvadan elenmiş kabul ediliyor.

Kaynak: AA

Cape Town, Politika, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EFF'ten CAF'a Sert Tepki - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: EFF'ten CAF'a Sert Tepki - Son Dakika
