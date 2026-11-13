Efkan Ala, Nasır Hastanesi saldırısında kınamanın yeterli olmadığını söyledi - Son Dakika
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Efkan Ala, Nasır Hastanesi saldırısında kınamanın yeterli olmadığını söyledi

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne saldırısına tepki gösterdi. Ala, kınamanın yeterli olmadığını belirterek ateşkesten bu yana binin üzerinde Filistinlinin katledildiğini söyledi ve hesap sorulmasını istedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Hastanelerin vurulması karşısında kınamak yeterli değildir. Hesap sorulmadıkça uluslararası hukuk yara almaya ve çiğnenmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Ala, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Hastanenin hastaların sığındığı, yaralıların tutunduğu, doktorların ve hemşirelerin insan hayatına dokunduğu bir yer olduğunu belirten Ala, dünyanın hiçbir yerinde "beyaz önlüğün" bir hedef olmadığına işaret ederek İsrail'in o önlüğü giyenleri de vurduğunun altını çizdi.

Ala, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yaşamı kurtarmak için nöbet tutanların katledilmesi, insanlığın ortak vicdanına yönelmiş bir saldırıdır. Bunun adı soykırımdır. Gazze'de bir ateşkes ilan edilmişti. O ateşkesten bu yana binin üzerinde Filistinli katledildi. Uluslararası toplum 'endişeliyiz' cümlesinin ardına saklanmayı bırakmalıdır.

Hastanelerin vurulması karşısında kınamak yeterli değildir. Hesap sorulmadıkça uluslararası hukuk yara almaya ve çiğnenmeye devam edecektir. Sağlık çalışanlarının, yaralıların ve sivillerin korunması için bağlayıcı, denetlenebilir ve gecikmesiz adımlar ivedilikle atılmalı ve insani yardımın önündeki engeller kaldırılmalıdır. Uluslararası hukuku gerçekten önemseyen herkes, ateşkesi ihlal edeni ve barış girişimlerini reddedeni açıkça adlandırmalı, İsrail üzerindeki diplomatik, hukuki ve siyasi baskıyı artırmalıdır. Türkiye'den Filistin halkına sesleniyoruz. Sizin haklı davanızın yanında olacağız."

Kaynak: AA
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