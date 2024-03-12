Karabük\'ün Eflani ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

Kahramankazan'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Anma Programı Gerçekleştirildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, Mehmet Akif Ersoy'un Bülbül şiiri okundu ve İstiklal Marşı'nın yazılış sürecini konu alan tiyatro gösterisi sahnelendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım günün anlamına ilişkin bir konuşma yaptı ve program, oratoryo ve öğrenci korosunun marşlar seslendirmesinin ardından sona erdi.