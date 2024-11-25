Eflani'de Kar Kalınlığı 60 Santimetreye Ulaştı, Okullar Tatil Edildi

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Okulların tatil edildiği ilçede kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

KARABÜK - Kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime ara verilen Karabük'ün Eflani ilçesinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

Karabük genelinde olduğu gibi Eflani ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar sonrası yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Karabük Valiliği ilçenin tamamında eğitim ve öğretime 1 gün ara verdiğini duyurmuştu. Dün gece itibariyle devam eden kar yağışıyla birlikte ilçe merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu. Yolların açık tutulması için belediye ve karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürürken, bazı esnaflar da kendi imkanlarıyla karla kapanan dükkanlarının önünde temizlik çalışması yaptı.