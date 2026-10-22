Efruz Apartmanı davasında 6 sanığa 8 yıl 10 ay 20'şer gün hapis verildi - Son Dakika
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Efruz Apartmanı davasında 6 sanığa 8 yıl 10 ay 20'şer gün hapis verildi

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Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde 16 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı Efruz Apartmanı davasında karar çıktı. Mahkeme, yapımdan sorumlu 6 sanığa 8 yıl 10 ay 20'şer gün, dönemin 2 belediye görevlisine 5 yıl 6 ay 20'şer gün hapis cezası verdi; 4 sanık beraat etti.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 16 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı Efruz Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 12 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı. Farklı bir dosyadan tutuklu olan sanık Bülent Yeroğlu, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşma savcısı mütalaasında sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları binanın ikinci depremde yıkılması nedeniyle müvekkillerinin illiyet bağının kesildiğini, yıkılan binadan sağlıklı karot örneğinin alınmadığını, bunların göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek, müvekkillerinin beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, binanın yapımından sorumlu gördüğü sanıklar M.B.K, B.Y, C.D, A.A, Y.D. ile N.Ö'ye 8 yıl 10 ay 20'şer gün, dönemin belediye görevlileri A.Y. ve M.B'ye ise 5 yıl 6 ay 20'şer gün hapis cezası verdi.

Diğer sanıklar F.T, S.K, M.G. ve M.D. hakkında ise suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Dava Süreci

Yeşilyurt ilçesi Şeyhbayram Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi'nde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Efruz Apartmanı'nda 16 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Sanıklar M.B.K, B.Y, C.D, A.A, Y.D. N.Ö. A.Y. M.B. F.T, S.K, M.G. ve M.D. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Efruz Apartmanı davasında 6 sanığa 8 yıl 10 ay 20'şer gün hapis verildi - Son Dakika
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