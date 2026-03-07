"Efsanelerle İpek" Sergisi Bursa'da Sanatseverlerle Buluştu

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Midas İpek Evi tarafından hazırlanan "Efsanelerle İpek" sergisi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılışla, sanatseverlerle buluştu. Sergi kapsamında gerçekleştirilen söyleşi programında ise ipekçilik kültürü, ipek üretiminin tarihsel yolculuğu ve iki kent arasındaki iş birliği olanakları ele alındı.

"Efsanelerle İpek" sergisi, Tayyare Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Dünyanın farklı coğrafyalarında anlatılan 12 kadim ipek efsanesi ile Eskişehir'de doğan 13'üncü hikayeyi sanatla buluşturan sergide, yalnızca ipek malzeme kullanılarak farklı tekstil teknikleriyle hazırlanan eserler yer alıyor. Sergi, ipeğin tarihsel ve kültürel yolculuğunu ziyaretçilere aktarıyor."

Serginin açılışına, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kozabirlik Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık, ipekli dokuma sanatçısı Kasım Uzunöz, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine bağlı İğdir Mahallesi İpek Köyü kadınları ve çok sayıda sanatsever katıldı.

"İpekçiliği yeniden canlandırmak için kolları sıvadık"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir'de ipekçiliği yeniden canlandırmak amacıyla uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Bursa ile iş birliğinin önemine dikkat çekti. Ünlüce, "Eskişehir'de ipekçiliği yeniden canlandırmak için Bursalı dostlarımızla birlikte kolları sıvadık. Hem Kozabirlik hem Büyükşehir Belediyemiz hem de değerli ustalarımızla birlikte 2017 yılından bu yana çalışmalar yürütüyoruz. 'Efsanelerle İpek' sergisinin ilk açılışını Eskişehir'de gerçekleştirdik. İkinci durağının Bursa olmasını özellikle istedik. Çünkü Bursa hem komşu kentimiz hem de ipekçiliğin ana vatanı olarak önemli bir yere sahip. Sergiyi Bursalı ipek dostlarıyla buluşturuyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

"Bu sergi büyük önem taşıyor"

Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise Bursa ile Eskişehir'in tarih boyunca ipekçilik kültürü etrafında güçlü bağlara sahip olduğunu ifade etti. Bozbey, "Bursa ve Eskişehir ipekçilik yolunda uzun yıllar birlikte yürümüş iki önemli kent. Bu serginin Bursa'da açılıyor olması bu açıdan son derece anlamlı. Geçmişte kentin birçok noktasında, merkezde de dahil olmak üzere üretim tesisleri bulunur, bu tesislerde üretilen ipek 'Bursa ipeği' adıyla dünyaya satılırdı. Zaman içinde üretimde düşüş yaşansa da bugün yeniden kazanmanın mücadelesini veriyoruz. Bu nedenle bu sergi büyük önem taşıyor. Serginin Bursa'da açılmasına katkı sunan ve emeği geçen herkese, başta Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce olmak üzere teşekkür ediyorum" dedi.

Sergi kapsamında düzenlenen söyleşi programında ipek böcekçiliği, ipekli dokuma sanatı ve İpek Yolu'nun kültürel mirası ele alındı. Programda Kozabirlik Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık, Kozabirlik ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen "İpek Böcekçiliğini Geliştirme Projesi" kapsamında Türkiye'de ipek böceği üretiminin mevcut durumu ve geleceğe yönelik hedeflere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İpekli dokuma sanatçısı Kasım Uzunöz ise ipeğin tarihsel gelişimi ve Anadolu'daki ipekli dokuma geleneğine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

"Efsanelerle İpek" sergisi, 13 Mart'a kadar Bursa Tayyare Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek."