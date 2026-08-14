Eftal Gülbudak, Türk Tiyatrosunun Usta İsimlerinden Biri Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eftal Gülbudak, Türk Tiyatrosunun Usta İsimlerinden Biri Hayatını Kaybetti

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İBB Şehir Tiyatroları sanatçısı Eftal Gülbudak, 66 yaşında vefat etti. Cenazesi yarın defnedilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının oyuncu, koreograf ve yönetmen sanatçısı Eftal Gülbudak, 66 yaşında hayatını kaybetti.

İBB Şehir Tiyatroları tarafından yapılan açıklamada, Gülbudak'ın vefatından duyulan üzüntü ifade edilerek ailesine, sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı mesajı yayımlandı.

Sanatçının cenazesi, yarın Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki İskele Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Taylıeli Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1960 yılında Kahramanmaraş'ta doğan Gülbudak, 1982'de Marmara Üniversitesi Spor Akademisi'nden mezun oldu. Sanatçı, 1997'de İBB Şehir Tiyatrolarında görev yapmaya başladı.

Gülbudak, sanat yaşamı boyunca oyunculuğun yanı sıra koreografi ve yönetmenlik alanlarında da çalışmalar yaptı. Almanya, Fransa, Bulgaristan ve İran'da çeşitli oyunlar sahneledi.

Çok sayıda oyunda görev aldı

Şehir Tiyatroları bünyesinde "Kuşlar", "Kırmızı Pabuçlar", "Resimli Osmanlı Tarihi", "Evita", "Tartuffe", "Lüküs Hayat", "Mösyö Butterfly", "Cem Sultan", "Savaş ve Barış", "Çalıkuşu", "Bir Gece Masalı", "Memleketimden İnsan Manzaraları" ve "Dosya"nın arasında olduğu çok sayıda yapımda oynayan Gülbudak, farklı dönemlerde çeşitli oyunların koreografisini ve yönetmenliğini de üstlendi.

Sanatçının koreografi çalışmaları arasında "Askerliğim", "Cem Sultan", "İstanbul'un Gözleri Mahmur", "Kuyruklu Yıldız Altında", "İbiş'in Rüyası", "Birlikte Oynayalım", "Küçük Nasreddin", "Düşler Sirki Başlıyooor!", "Ateş Yüzlü", "Donkişot Petmene Karşı", "Keloğlan", "Gökkuşağının Altında" ve "Kafka-Metamorfoz" eserleri yer aldı.

Gülbudak ayrıca "Düşler Sirki Başlıyooor!", "Lay Lay Lom", "Doğ Güneşim Doğ", "Sevdalı Bulut" ve "Masal" oyunlarını yönetti.

Sanatçı, kurum dışındaki çalışmalarında da oyunculuk, koreografi ve yönetmenlik yaptı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Çağdaş Bale Topluluğu, Tiyatro Kübele ve çeşitli tiyatro topluluklarıyla projeler yürüten Gülbudak, sokak tiyatrosu alanında da çalışmalar yaptı.

"Toprağın Türküsü", "Korkuluk Buluşması", "İda'nın Çobanı", "İstanbul Hatırası" ve "Su Buuu" gibi çalışmaların araştırma, yazım, tasarım ve sahneleme süreçlerinde görev alan sanatçı, sahne tasarımı alanında da eserler verdi.

Gülbudak'ın sinema ve televizyon çalışmaları arasında ise "Gecenin Öteki Yüzü", "Bir Tren Yolculuğu", "Kaldırım Serçesi", "Tatlı Betüş", "Kamera Arkası" ile TRT İstanbul Televizyonu çocuk programları ve "Bizim Mahalle Kukla Drama Programı" bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eftal Gülbudak, Türk Tiyatrosunun Usta İsimlerinden Biri Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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