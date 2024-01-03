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Efteni Gölü'nde Biyoçeşitlilik Koruma Çalışması Başlatıldı - Son Dakika
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Efteni Gölü'nde Biyoçeşitlilik Koruma Çalışması Başlatıldı

Düzce'de bulunan Efteni Gölü'nde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yüzey temizlik çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında sazlık alanlar ve biriken etkenler ortadan kaldırılarak göldeki doğal ve biyoçeşitliliğin korunması hedefleniyor. Ayrıca ziyaretçilerin gözlem yapması ve olta balıkçılığının geliştirilmesi de planlanıyor.

03.01.2024 - 12:00,  Güncelleme: 12:05
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DÜZCE'de biyoçeşitliliğin korunması amacıyla, Efteni Gölü'nün yüzeyinde temizlik çalışması başlatıldı.

Gölyaka ilçesinde, 150 çeşit kuşun bulunduğu Efteni Gölü'nde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yüzey temizlik çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında yıllardır kontrolsüz büyüyen sazlık alanlar ile doğal yollarla biriken birçok etken ortadan kaldırılıyor. Temizlik çalışmasıyla gölde oluşan doğal ve biyoçeşitliliğin korunması hedeflenirken, ayrıca ziyaretçilerin hem daha rahat gözlem yapması, hem de sportif amaçlı olta balıkçılığının da geliştirilmesi planlanıyor. (DHA)

Efteni Gölü\'nde Biyoçeşitlilik Koruma Çalışması Başlatıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Efteni Gölü'nde Biyoçeşitlilik Koruma Çalışması Başlatıldı - Son Dakika
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