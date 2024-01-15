 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Efteni Gölü'nde Su Kuşu Sayımı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Efteni Gölü'nde Su Kuşu Sayımı Yapıldı

Düzce'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü tarafından Efteni Gölü'nde su kuşu sayımı yapıldı. 22 farklı türden 2 bin 111 kuş tespit edilirken, gölde ilk kez ak kuyruklu kartal görüldü.

Efteni Gölü\'nde Su Kuşu Sayımı Yapıldı
15.01.2024 - 16:50,  Güncelleme: 16:51
Abone Ol

DÜZCE'de, Efteni Gölü'nde Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü tarafından su kuşu sayımı yapıldı. Sayımda, 22 farklı türden 2 bin 111 kuş tespit edilirken, ilk kez gölde ak kuyruklu kartal gözlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü tarafından Efteni Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası'nda, su kuşu sayımı yapıldı. Kış aylarında göl çevresinde konaklayan kuş türlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan sayımda, 22 değişik türde 2 bin 111 tane su kuşu sayımı yapıldı. Yapılan sayımda sakar meke, yeşilbaş, kaşıkgaga, çamurcun, fiyu, küçük karabatak gibi türlerin yanı sıra, ilk defa ak kuyruklu kartal olduğu gözlendi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Düzce, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efteni Gölü'nde Su Kuşu Sayımı Yapıldı - Son Dakika


17:43
Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36
ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22
Salihli'de Boşandığı Eski Eşini Av Tüfeğiyle Öldürdü Salihli'de Boşandığı Eski Eşini Av Tüfeğiyle Öldürdü
17:06
Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
16:52
AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak
16:33
Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın
16:23
Önüne aniden çıkan sahipsiz köpek 18 yaşındaki genci hayattan kopardı Önüne aniden çıkan sahipsiz köpek 18 yaşındaki genci hayattan kopardı
16:14
Ümraniye'de bankadan çekilen parayı gasp eden 4 şahıs tutuklandı Ümraniye'de bankadan çekilen parayı gasp eden 4 şahıs tutuklandı

Son Dakika
17:43 Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36 ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22 Salihli'de Boşandığı Eski Eşini Av Tüfeğiyle Öldürdü
17:06 Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
16:52 AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak
16:33 Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın
16:23 Önüne aniden çıkan sahipsiz köpek 18 yaşındaki genci hayattan kopardı
16:14 Ümraniye'de bankadan çekilen parayı gasp eden 4 şahıs tutuklandı
15:49 80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı
15:36 Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! "Manken mi olsam?" diye sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 18:10:13. #1.11#
SON DAKİKA: Efteni Gölü'nde Su Kuşu Sayımı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement