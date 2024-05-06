Ege Adalarına Yolculuk: Yüzen Otellerle Farklı Bir Tatil Deneyimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ege Adalarına Yolculuk: Yüzen Otellerle Farklı Bir Tatil Deneyimi

Ege Adalarına Yolculuk: Yüzen Otellerle Farklı Bir Tatil Deneyimi

Ege adalarına yolculuk yapmak isteyenler, kruvaziyer gemileriyle farklı bir tatil deneyimi yaşıyor. Konforlu odaları, zengin mutfağı ve birçok aktivite imkanıyla kruvaziyer gemileri, karadaki 5 yıldızlı otelleri aratmıyor. Türk firması Miray Cruises'a ait M/V Gemini gemisi de Ege adalarını gezen yolculara hizmet veriyor. Yolcular, her limanda inerek geziye katılabiliyor ve her sabah farklı bir adada uyanıyor. Yolculardan gelen geri dönüşler ise oldukça olumlu olmuş.

06.05.2024 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Yüzen otel" olarak nitelendirilen gemilerle Ege adalarına yolculuğa çıkanlar, kruvaziyerde ve uğradıkları limanlarda farklı bir tatil deneyimi yaşıyor.

Mavi yolculukla yeni yerler görmek isteyenler, büyük gezinti gemileri kruvaziyerleri tercih ediyor.

Seyahat programı boyunca birçok ada ve liman şehirlerine uğrayarak yeni yerler görme imkanı sunan çok katlı gemiler, konforlu odaları ve restoranlarındaki zengin mutfağının yanı sıra yüzme havuzu, sinema, konser ve dans etkinlikleri, gece çorbası, çay saatleri ile karadaki 5 yıldızlı otelleri aratmıyor.

Yerli sermayeli kruvaziyer turizm şirketi Miray Cruises'a ait 164 metre boyundaki M/V Gemini gemisi de 400 kamarasında 1000 konuğu ağırlayabiliyor. Yolcularına Ege adalarını gezdiren gemi, Kuşadası kalkışlı 3 günlük gezi programı kapsamında Batnoz Adası'nın ardından Pire, Mikonos ve Santorini'ye uğrayarak turunu tamamlıyor.

Yolcular, her limanda inerek geziye katılıyor. Gemiye, uğrak noktalarında yeni yolcular da dahil olabiliyor.

Yolcular her sabah ayrı yerde uyanıyor

Miray Cruises Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Uğurlu, AA muhabirine, hayatının yaklaşık 34 yılını yolcu gemilerinde geçirdiğini, 2012 yılından beri de tek Türk kruvaziyer firması olarak turizm sektöründe hizmet verdiğini söyledi.

Misafirlerinin çoğunluğunun Amerika, Uzak Doğu ve Latin ülkelerinden olduğunu ifade eden Uğurlu, gemide 25 ülkeden 380 kişilik mürettebatla hizmet verdiklerini kaydetti.

Uğurlu, kruvaziyerlere yüzen otel denildiğini belirterek, "Bu tatilin en büyük avantajı değişik adalara gidiyorsunuz. Her sabah uyandığınızda farklı bir adadasınız. Düşünsenize, sabah bir kalkıyorsunuz Rodos'ta, Atina, Kuşadası'ndasınız. Daha ne olsun ki. Yolcu gemilerinin birazcık farklı bir havası var otellere göre." diye konuştu.

"Harika bir şey"

Torunuyla gemi turuna katılan 67 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Hanefi Aydemir de gemiyle gezintiye imrendiğini, bundan dolayı tura katıldığını anlattı.

Mavi yolculuğun farklı bir mutluluk yaşattığını dile getiren Aydemir, "Çok güzel, harika bir şey. İlk defa gemiyle bir tura katıldım. Diğer torunlarımla da gemiyle tura katılmak istiyorum. Geminin dışında da çok güzel şehirler gördüm ama gemide bize yetecek kadar güzel şeyler yaşadım." ifadelerini kullandı.

Dedesiyle tura katılan 9 yaşındaki İbrahim Arda Kumral da çok eğlendiğini, güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Gezi için Ankara'dan gelen 65 yaşındaki Cahide Borucu ise uzun yıllardır gemiyle tura çıkmak istediğini, Türk firması olduğu için de özellikle tercih ettiğini kaydetti.

Beklediğinin çok üzerinde bir ortamla karşılaştığını vurgulayan Borucu, "Öncelikle çok sistemli. Gemide sürekli sizi yönlendiriyorlar. Güvenlik çok iyi. Ada organizasyonları çok güzeldi. Ben çok memnun kaldım. Yemekler çok güzel, boldu." dedi.

Kaynak: AA

Tatil, Ege, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ege Adalarına Yolculuk: Yüzen Otellerle Farklı Bir Tatil Deneyimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı
13:34 Gaziantep’te katliam gibi kaza 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı Gaziantep'te katliam gibi kaza! 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı
13:32 Özel’den “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP içinde karışıklık planı var“ iddialarına yanıt Özel'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP içinde karışıklık planı var" iddialarına yanıt
12:46 Erzurum’a, Antalya iklim şartlarına göre sera Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar Erzurum'a, Antalya iklim şartlarına göre sera! Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar
12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
14:23 Mardin’de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı Mardin'de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı
14:05 Kahtalı Mıçe kansere yakalandı Kahtalı Mıçe kansere yakalandı
13:55 Erzincan’da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor Erzincan'da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor
13:08 Yağmur Taktaş’ın Adana’daki mezarı otopsi için açıldı Yağmur Taktaş'ın Adana'daki mezarı otopsi için açıldı
13:03 Putin emri verdi Rus birlikleri nükleer saldırı tatbikatı hazırlıklarına başladı Putin emri verdi! Rus birlikleri nükleer saldırı tatbikatı hazırlıklarına başladı
12:48 Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin 80’i kapatılmalı Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin %80'i kapatılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 14:54:37. #1.11#
SON DAKİKA: Ege Adalarına Yolculuk: Yüzen Otellerle Farklı Bir Tatil Deneyimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement