Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Geyikli- Bozcaada feribot seferlerinden bazıları iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Geyikli'den 15.00 ve 19.00, Bozcaada'dan 14.00 ve 18.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.
Son Dakika › Güncel › Ege'de Fırtına, Feribot Seferleri İptal - Son Dakika
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