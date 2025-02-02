Ege Denizi'nde son 24 saatte 30'un üzerinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerinden derlenen bilgiye göre, Ege Denizi'nde dün saat 15.51'den bugün 15.55'e kadar en küçüğü 1,3 ila en büyüğü 4,8 olan 30'un üzerinde sarsıntı tespit edildi.
Bunlardan 4 ila 4,8 arasında, toplam 8 deprem kayıtlara geçti.
Son Dakika › Güncel › Ege Denizi'nde 30'dan Fazla Deprem - Son Dakika
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