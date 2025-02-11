Ege Denizi'nde 4,8 Büyüklüğünde Deprem

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Ege Denizi'nde saat 09.00'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.00'da, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.