Ege Denizi'nde 5 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde saat 07.46'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.46'da merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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