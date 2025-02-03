Ege Denizi'nde Art Arda 3 Deprem

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(ANKARA) - AFAD tarafından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde saat 04.59'da 3,9, saat 05.18'de 4,0, saat 05.34'te de 4,0 büyüklüğünde üç depremin meydana geldiği bildirildi.

Ege Denizi'nde art arda depremler yaşanıyor. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Deprem Dairesi Başkanlığı X hesabından Ege Denizi'nde son 1 saatte üç depremin meydana geldiği paylaşıldı.

Açıklamada, Ege Denizi'nde saat 04.59'da 3,9, 05.18'de 4,0 ve 05.34'te 4,0 büyüklüğünde üç depremin meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, depremlerin 7 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.