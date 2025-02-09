Ege Denizi'nde Deprem Sıralı

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(ANKARA) - Ege Denizi açıklarında depremler devam ediyor. Eğe Denizi'nde saat 22.05'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu akşam 17.00'den itibaren 22.15'e kadar en büyüğü 5.1 büyüklüğünde olmak üzere onlarca deprem kaydedildi.

Ege Denizi'nde 28 Ocak'ta başlayan sismik hareketlilik sürüyor. Ege Denizi'nde son 5 saat içinde meydana gelen en büyük deprem saat 22.05'te 5.1 büyüklüğünde ölçüldü.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre son iki saatte Ege Deniz'i açıklarında 2.6, 2.7, 4.4, 3.2, 4.0, 2.8, 3.2, 3.9, 3.2, 4.2, 3.5, 4.6, 3.3, 5.1 büyüklüğünde onlarca deprem meydana geldi. Depremlerin çoğu yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.