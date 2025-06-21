Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına eseceği tahmin ediliyor.
Güney Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı - Son Dakika
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