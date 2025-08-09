Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de süren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
