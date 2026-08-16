Ege'nin Zaferi: Kanseri Yendi - Son Dakika
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Ege'nin Zaferi: Kanseri Yendi

Ege\'nin Zaferi: Kanseri Yendi
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Ege Birdane, kanseri yenerek ailesiyle birlikte gökyüzüne balonlar bıraktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kanseri yenen 7 yaşındaki Ege Birdane için gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Ulaş ve Çiğdem Birdane çiftinin çocukları Ege'ye 16 Kasım 2025'te 4. evre böbrek kanseri teşhisi konuldu.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nde tedavisine başlanan küçük Ege, kemoterapi sürecinin ardından ameliyat oldu.

Sürecin tamamlanmasının ardından Ege'nin yapılan kontrollerde kanseri yendiği belirlendi.

Mutlu haberi, tatil için geldikleri İskenderun'da alan aile yakınları, Millet Parkı'nda kutlama organize etti.

Motosiklet ve araç konvoyuyla alana getirilen Ege Birdane için burada hazırlanan 300 balon polis aracından yapılan anonsun ardından gökyüzüne bırakıldı.

Anne Çiğdem Birdane gazetecilere, 9 ay önce karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırdıkları çocuğuna böbrek kanseri tanısı konulduğunu söyledi.

9 ay süren tedavinin olumlu sonuçlanmasının ardından yaşadığı mutluluğu dile getiren Birdane, "Çok şükür 1,5 ay sonra kemoterapiye çok hızlı cevap verdiği için o tümörümüz küçüldü. Ameliyat edilecek duruma geldi. Ocak'ta ameliyatımızı olduk. Çok mutluyum, şu an hayalini hep aylarca kurduğum şeyi yaşıyorum. Emeği geçen doktorlar ile tüm sağlık ekibine şükranlarımı iletiyorum." dedi.

Kaynak: AA

İskenderun, Güncel, Hatay, Ege, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ege'nin Zaferi: Kanseri Yendi - Son Dakika

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