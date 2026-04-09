Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nde Yeni Başkan Ufuk Atakan Demir Seçildi

Ege İhracatçı Birlikleri'nde gerçekleştirilen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Genel Kurulu'nda, tek liste ile yapılan seçimde Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 34 oyla More Su Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi Temsilcisi Ufuk Atakan Demir seçildi. 2018 yılından beri bu görevi yürüten Bedri Girit, başkanlığı Demir'e devrederken, 2026-2030 dönemi için seçilen yeni Yönetim Kurulu'nda da yer aldı.

Girit, genel kurul konuşmasında, birliğin iyi bir performans sergilediğini belirterek, Ege İhracatçı Birlikleri olarak 18,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini ve demir çelik sektöründen sonra en iyi ikinci birlik olduklarını ifade etti. Türkiye genelinde tüm kalemlerde ihracatın yüzde 48'inin birliklerinden yapıldığını vurgulayan Girit, kanatlı sektöründe ihracat yasakları ve süt tozu ile tereyağında kısıtlamalar olduğunu, bu yasakların sektörü olumsuz etkilediğini ancak devletin gıda enflasyonu açısından önlem aldığını söyledi. Ayrıca, Turkish Tastes Turquality projesini ABD ve Japonya'da sürdürdüklerini, çam balında dünya birincisi ve genel bal üretiminde Çin'den sonra ikinci olduklarını, somonda 540 milyon doları aşarak ivme yakaladıklarını ekledi. Su ürünlerinde 2,4 milyar dolar ve kanatlıda 1,2 milyar dolar ihracatla sektörün taşındığını belirtti.

Yeni Başkan Ufuk Atakan Demir ise, sektörün 2025 yılında Türkiye genelinde ihracatını yüzde 5 artırarak 3 milyar 862 milyon dolardan 4 milyar 41 milyon dolara yükselttiğini, birlik bünyesindeki ihracatın ise yüzde 7 artışla 1 milyar 724 milyon dolardan 1 milyar 840 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Toplam ihracatın yüzde 46'sının Ege Bölgesi'nden gerçekleştiğini ve su ürünleri ihracatının yüzde 66'sının bu bölgeden yapıldığını vurguladı. Demir, su ürünlerinde Türkiye genelindeki sektör ihracatının yüzde 55'ini ve Ege Bölgesi ihracatının yüzde 80'ini gerçekleştirdiklerini, bu başarıya kanatlı, yumurta, süt ürünleri ve bal sektörlerinin destek verdiğini belirtti. 2026 yılı için Türkiye genelinde 4,3 milyar dolar ve birlik özelinde 2 milyar dolar ihracat hedeflediklerini, 2030'da ise 3 milyar dolara ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti. Yeni dönemde üyelerin ihracat kapasitesini artırmaya ve yeni pazarlara erişimi güçlendirmeye yönelik projeleri önceliklendireceklerini söyledi.

Ufuk Atakan Demir, 1973 doğumlu olup Balıkesir'de eğitimini tamamlamış ve Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. İş hayatına Yaşar Holding'de başlayan Demir, daha sonra Çamlı Yem Besicilik A.Ş – Pınar Deniz Ürünleri'nde İşletme Müdürü olarak çalışmış, 2007'den itibaren More Aquaculture markası ile üretim yapan şirketlerde Genel Müdürlük yapmaktadır. Ayrıca, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi, İzmir Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babası olan Demir, İngilizce bilmektedir.