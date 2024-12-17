Ege Üniversitesi ile Azerbaycan Arasında İş Birliği Protokolü

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Ege Üniversitesi (EÜ) ile Azerbaycan Sinema Ajansı arasında kültür, sanat alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi, ortak bilimsel ve teknik çalışmalar yapılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokol EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan ve Azerbaycan Sinema Ajansı Genel Müdürü Orhan Fikretoğlu tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında iş birliği içinde 2. Uluslararası Turan Film Festivali düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, protokolle Türk dünyası kültürünü korumak ve gelecek nesillere aktarmak için ortak bilimsel, kültürel ve sanatsal çalışmaların yapılacağını kaydetti.