İzmir Körfezi\'nde Balık Ölümleri İçin Toplantı

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Ege Üniversitesinde (EÜ) İzmir Körfezi'nde kirliliğin etkisiyle yaşanan balık ölümleri ve koku sorunuyla ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantıda körfezde yaşanan sorunun çözümü için atılması gereken adımlar değerlendirildi.

Programa katılan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çevresel bir felaketle karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Bilim insanlarımız olmadan bu süreçlerin çözülebileceğine inanmıyorum. İzmir'deki üniversitelerimizden bu konudaki deneyimli hocalarımızın bu işin içerisinde olması oldukça önemli." ifadelerini kullandı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da atılması gereken adımlar ve stratejiler üzerine, farklı disiplinlerden bilim insanlarıyla çalışmalar sürdürdüklerini kaydetti.

Toplantıya AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar ile akademisyenler de katıldı.