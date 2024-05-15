Ege Üniversitesi\'nde Filistin Meselesi ve Kudüs Davası Konferansı Düzenlendi

Güncel

Ege Üniversitesinde (EÜ) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek amacıyla "Filistin Meselesi ve Kudüs Davamız" adlı konferans düzenlendi.

EÜ Kültür Sanat Evi'nde gerçekleşen konferansta konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Filistin'de yaşananların insani felaket olduğunu söyledi.

İsrail'in, uluslararası insan hakları norm ve ilkelerini ihlal ederek hastanelere, sivil yerleşim yerlerine, ibadethanelere, uluslararası yardım kuruluşlarının bulunduğu bölgelere havadan ve karadan saldırdığını belirten Budak, "Bunun neticesinde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere binlerce masum sivil hayatını kaybetmiştir. İsrail yönetiminin tüm tepkilere rağmen Filistin halkına yönelik sistematik bir şekilde devam eden ağır ve insanlık dışı saldırıları, sivillere yönelik toplu cezalandırma, geniş çapta yıkım ve yerinden etme politikaları açıkça soykırım ve insanlığa karşı suçların bir göstergesi olmuştur." diye konuştu.

Konuşmanın ardından EÜ Birgivi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Hanefi Palabıyık'ın moderatörlüğünde EÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Küçük ve Birgivi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Seyfullah Efe, konferans verdi.

Prof. Dr. Palabıyık, yaşanan soykırımın bir insanlık meselesi olduğunu dile getirerek, "İnsanlık dramına dönüşen bu soykırım, artık sadece Müslümanların değil tüm insanlığın meselesidir. Yapılan her zulme karşı gelinmelidir." dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Efe'nin, Kudüs'ün tüm dinler açısından önemini anlattığı konferansta, Küçük de Filistin ile İsrail arasındaki sorunların tarihsel sürecini ve nedenlerini aktardı.

Programın sonunda öğrenciler tarafından "Tüm kampüsler Gazze için küresel intifada" yazılı pankart açıldı, Filistin'de hayatını kaybedenler için lokma dağıtıldı.