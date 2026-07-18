Egehan Şahinoğlu'ndan Su Tasarrufu Oyunu Ödülü - Son Dakika
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Egehan Şahinoğlu'ndan Su Tasarrufu Oyunu Ödülü

Egehan Şahinoğlu\'ndan Su Tasarrufu Oyunu Ödülü
18.07.2026 10:51
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11 yaşındaki Egehan Şahinoğlu, uluslararası yarışmada geliştirdiği su tasarrufu temalı oyunla ödül kazandı.

İZMİR Gaziemir Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Egehan Şahinoğlu (11), İngiltere merkezli Raspberry Pi Vakfı'nın düzenlediği yarışmada, geliştirdiği eğitim oyunu ile ödül kazandı. Türkiye'yi yarışmada tek başına temsil eden Şahinoğlu'nun su tasarrufu temalı oyunu, 15 binden fazla katılımcının yer aldığı organizasyonda sosyal etkisiyle ödüle layık görüldü.

İzmir Gaziemir BİLSEM öğrencisi Egehan Şahinoğlu, İngiltere merkezli Raspberry Pi Vakfı'nın düzenlediği Coolest Projects Online Showcase 2026'ya katıldı. Şahinoğlu, geliştirdiği 'Viridia-Back to the World' adlı eğitim oyunu ile Broadcom Coding with Commitment Özel Ödülü'nü kazandı. Yarışmada 40 ülke arasında Türkiye'yi tek başına temsil eden Şahinoğlu, çocuklarda suyun bilinçli kullanımı konusunda farkındalık oluşturma amacıyla oyun tasarladı. 15 binden fazla genç teknoloji üreticisinin katıldığı uluslararası yarışmada Egehan Şahinoğlu, sosyal etkisi nedeniyle ödüle layık görüldü. Su deposunu doldurmaya çalıştığı ve bu su ile bitki sulayarak kazanmayı amaçlayan bir oyun tasarladığını söyleyen Şahinoğlu, "Bu ödülü Birleşmiş Milletler'in 6 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 'Temiz Su ve Sanitasyon' hedefine uygun görüldüğü ve özenli bir kodlama sergilediğim için verdiler" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEKTEN ÇOK GURUR DUYDUM'

Oyununda 2056 yılında bir astronotun dünyanın çok kirli olması nedeniyle uzayda temiz gezegen arayışına çıktığını söyleyen Şahinoğlu, "Astronot, uzay mekiğinin bozulması ile 'Viridia' adında bir gezegene düşüyor. Burada yaşayan uzaylılar ona gezegenlerini nasıl koruduklarını anlatıyor. Astronotumuz dünyaya dönüyor ve dünyayı nasıl koruyabileceklerini anlatıyor. Oyunumu blok tabanlı kodlamayla geliştirdim. İlk bölümünde üç boyutlu bir labirentin içinde su damlalarını toplayıp depomuzu doldurmaya çalışıyoruz. Fakat burada suyumuzu harcayan altın, et ve kıyafet gibi sembolik nesnelerden yani fazla tüketimden kaçınmaya çalışıyoruz. İkinci bölümde ise topladığımız su ile tarımda yağmurlama yöntemi ile bitkilerimiz ve tarlalarımızı sulayarak oyunu bitiriyoruz. Açıkçası bu hedef için çok uğraşmıştım ve kazanınca çok mutlu oldum. İlerde de ülkemize yazılımla ilgili destek olmak istiyorum. Ülkemizin teknolojik açıdan kendini geliştirmesine katkıda bulunmak istiyorum. Yazılım mühendisi olmak istiyorum. 4 bin 500 proje arasından ve benim yaptığım proje özel ödül aldı. Bu yarışmayı Türkiye'den ve İzmir'den tek temsil eden bendim. Bu nedenle de ayrı bir gurur duydum. Umarım ileride diğer arkadaşlarım da ülkemizi temsil etmek için bu yarışmaya katılır" ifadelerini kullandı.

'ÜRETEN ÇOCUK GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRİR'

Gaziemir BİLSEM'de İngilizce öğretmeni olan ve aynı zamanda Egehan'ın annesi Pınar Şahinoğlu ise "Egehan küçüklükten beri kodlamaya çok ilgili. Ekranları daha çok tüketmek için kullanıyoruz. Özellikle çocuklarımız da bizden görerek tüketime yöneliyorlar. Fakat biz bu ekranları üretmek için de kullanabiliriz. Egehan'ı sadece oyun oynamaya değil bir yandan oyun yapmayı, farklı şeyler düşünmeyi ve hikayeler kurgulamaya yönlendirdik. Geçen sene ulusal bir yarışmaya dahil olmuştu ve bu yarışmada en iyi proje ödülünü almıştı. Öğretmen olarak Egehan'a araştırma, yönlendirme ve kaynaklara ulaşma kısmında yardım oldum. Annelik kısmında ise daha çok moral, destek olarak yanındaydım. Yarışmada 39 ülke vardı ama Türkiye yoktu. 40'ıncı ülke olarak Türkiye'yi Egehan temsil etmiş oldu. Her çocuk doğru yönlendirildiğinde, potansiyeli fark edildiğinde pek çok başarıya imza atabilir. Üreten çocuk da aynı zamanda geleceği şekillendirir. Onun için ailelere çok büyük rol düşüyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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