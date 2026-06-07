Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Eğil-Dicle kara yolunun 5'inci kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 TA 752 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali L'ye (16) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Ali L, sağlık ekiplerince Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Eğil'de Trafik Kazası: Yaya Ağır Yaralandı - Son Dakika
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