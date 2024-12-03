Eğirdir'de 150 Tonluk Yeni Su Kaynağı Keşfedildi - Son Dakika
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Eğirdir'de 150 Tonluk Yeni Su Kaynağı Keşfedildi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yapılan sondaj çalışmaları sonucunda saatte 150-160 ton su sağlayabilecek yeni bir kaynak keşfedildi. Belediye Başkanı Mustafa Özer, bu kaynağın Eğirdir'in uzun süredir yaşadığı su sorununa büyük bir çözüm sunacağını belirtti.

03.12.2024 21:49
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Eğirdir'de saatte 150 ton su sağlayabilecek yeni kaynak keşfedildi

Eğirdir'de sondaj çalışmaları sırasında 150 tonluk yeni su kaynağı bulundu

ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, su sıkıntısına çözüm olabilecek yeni bir su kaynağı bulundu. İlçede bulunan bir mahallede yapılan sondaj çalışmaları sırasında, saatte 150-160 ton su sağlayabilecek kapasiteye sahip bir kaynak keşfedildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Konyabucağı Mahallesi Çiçeklikaya mevkiinde yapılan sondaj çalışmaları, ilçenin su ihtiyacını karşılamak için büyük bir umut ışığı oldu. Saatte 150-160 ton su sağlayabilecek kapasiteye sahip bu yeni kaynağın, Eğirdir'in uzun süredir çözülmeyen su sorununa önemli bir katkı sağlayacağı belirtildi.

"Su sıkıntısını tarihe gömmek için büyük bir adım"

Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, keşfedilen kaynağın, ilçenin su ihtiyacını karşılamak için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, "Son yıllarda küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki baskı giderek arttı. Çiçekli Kaya mevkiinde yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sonucunda, saatte yaklaşık 150 ton su sağlayabilecek bir kaynak bulduk. İlk incelemelere göre, bu miktar Eğirdir'in su ihtiyacını karşılamaya yetecek seviyede. Ayrıca suyun kalitesi de oldukça yüksek görünüyor. Gerekli analizlerin ardından bu kaynağı kullanıma almayı hedefliyoruz. Bu kaynak sayesinde özellikle Bağlar Mahallesi Sarıevler bölgesindeki su basıncı sorununu çözebileceğimize inanıyorum. Su sıkıntısını Eğirdir'in gündeminden çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Ayrıca Başkan Özer, suyun içilebilir seviyede çıkması durumunda, hızla şebekeye bağlanarak ilçedeki tüm mahallelerdeki su sorununu çözmeyi hedeflediklerini vurguladı.

"Yüksek katlarda su basıncı sorunu çözülecek"

Yeni su kaynağı sayesinde, özellikle yüksek katlarda su basıncının yetersiz olduğu bölgelerdeki sorunların tamamen ortadan kalkması bekleniyor. Başkan Özer, çalışmaların hızla devam edeceğini ve Eğirdir halkı için durmaksızın çalışacaklarını ifade ederek "Yüksek katlarda su basıncı sorunu çözülecek"dedi. Eğirdir'de bulunan yeni su kaynağıyla, Bağlar, Taştepe, Sarıevler ve Kızılçubuk mahalleleri başta olmak üzere, ilçedeki su sıkıntısının kısa süre içinde giderilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Eğirdir'de 150 Tonluk Yeni Su Kaynağı Keşfedildi - Son Dakika

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