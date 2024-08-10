Eğirdir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı

Güncel

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğirdir ilçesinde kırsal alanda kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan operasyonda iki zanlı yakalandı, 1772 kök kenevir bitkisi, 2 kilo 860 gram esrar, 430 kenevir tohumu, 3 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 171 tabanca fişeği ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.