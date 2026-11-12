Eğirdir Miskinler Rampası'nda otomobil bariyere çarptı, kaza anı kameraya yansıdı - Son Dakika
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Eğirdir Miskinler Rampası'nda otomobil bariyere çarptı, kaza anı kameraya yansıdı

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Eğirdir Miskinler Rampası\'nda otomobil bariyere çarptı, kaza anı kameraya yansıdı
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Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Miskinler Rampası mevkisinde kontrolden çıkan bir otomobil bariyere çarptı. Kazada yaralanan olmadı; hasar gören otomobil çekiciyle kaldırılırken, çarpma anı arkadaki aracın kamerasına yansıdı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Miskinler Rampası mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen seyir halindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, hasar gören otomobil olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza anı otomobilin arkasında seyreden başka bir araçtaki kameraya yansıdı. Görüntüde seyir halindeki otomobilin viraja geldiği sırada kontrolden çıkarak, bariyere çarptığı ve yola savrulduğu anlar yer aldı.

Kaynak: DHA
Yerel HaberlerIspartaEğirdirGüncelKazaSon Dakika

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