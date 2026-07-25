Eğitim Bakanı Pradhan İstifa Etti - Son Dakika
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Eğitim Bakanı Pradhan İstifa Etti

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Hindistan Eğitim Bakanı Pradhan, tıp sınavı sorularının sızdırılması sonrası istifa etti.

Hindistan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın, tıp fakültesine giriş sınavında soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine başlayan protestoların ardından istifasını sunduğu bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Eğitim Bakanı Pradhan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan tıp fakültesine giriş sınavında soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine başlayan protestolara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada istifasını sunduğunu belirten Pradhan, sınavda usulsüzlükler tespit edildiğini ve bu konuda ilk günden itibaren sorumluluk aldığını savundu.

Pradhan, açıklanan sınav sonuçlarını tatmin edici olarak nitelendirerek, "Ancak bu süreçte bile, sorumluluk sahibi konumlarda bulunan kişiler engeller çıkarmaya ve birçok öğrenciyi yanıltmaya çalıştı. Bu durum beni derinden üzdü." ifadelerini kullandı.

Söz konusu protestolarda ön planda yer alan Hamam Böceği Halk Partisi tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda ise "Yaşasın öğrenci gücü." ifadesi yer aldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sınav sorularını sızdıranların "hızlı ve sert şekilde cezalandırılması" yönünde ilgili makamlara talimat vermişti.

Protestolar

Hindistan, "Hamam Böceği Halk Partisi" adlı siyasi hareketi destekleyen ve Hindistan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasını isteyenlerin düzenlediği protestolara sahne olmuştu.

Protestolar, başkent Yeni Delhi'de 16 metro istasyonunun güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmasına neden olmuştu.

Mumbai kentinde de yaklaşık 1500 gösterici bir parkta Pradhan'ın istifası talebiyle toplanmış, polis yaklaşık 200 protestocunun gözaltına alındığını açıklamıştı.

Tıp fakültelerine giriş için düzenlenen ulusal sınavın sorularının sızdırılmasına ilişkin olayda ise şu ana kadar 13 kişi gözaltına alınmıştı.

"Hamam Böceği Halk Partisi"

Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Surya Kant'ın sisteme "parazitlerin" saldırdığını savunarak, iş bulamayan ve meslekte kendilerine yer edinemeyen bazı gençleri "hamam böceklerine" benzetmesi üzerine, özellikle "Z kuşağı" internet kullanıcıları öncülüğünde mayısta kurulan "Hamam Böceği Halk Partisi" geniş destek görüyor.

İnternette gençlerin tepkisini yansıtan mizahi girişim olarak ortaya çıkan hareketin destekçileri, son dönemde tıp fakültelerine giriş için düzenlenen ulusal sınavın, sorularının sızdırıldığı iddialarının ardından iptal edilmesine karşı düzenlenen protestolarda da ön planda yer alıyor.

Göstericiler, hükümeti sınav sistemindeki sorunları çözmemek ve protestoları baskı altına almakla eleştiriyor.

Kaynak: AA

Hindistan, Güncel, Son Dakika

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