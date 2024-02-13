Eğitim-Bir-Sen Batman Şubesi, bıçaklanan öğretmen için açıklama yaptı - Son Dakika
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Eğitim-Bir-Sen Batman Şubesi, bıçaklanan öğretmen için açıklama yaptı

Eğitim-Bir-Sen Batman Şubesi, bıçaklanan öğretmen için açıklama yaptı

Eğitim-Bir-Sen Batman Şubesi Başkanı Şehmus Önlü, Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenin bıçaklanmasının kendilerini üzdüğünü belirterek, saldırganın en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Önlü, saldırıyı ve kamu çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerini kınadıklarını ve lanetlediklerini söyledi.

13.02.2024 14:07  Güncelleme: 14:09
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Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Batman Şubesi, bıçaklanarak yaralanan öğretmene ilişkin açıklama yaptı.

Eğitim-Bir-Sen Batman Şube Başkanı Şehmus Önlü, yaptığı açıklamada, Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenin bıçaklanmasının kendilerini üzdüğünü belirtti.

Önlü, "Ders saatinde okul güvenliğini tehdit, görevi başındaki devlet memurunun dokunulmazlığını ihlal eden, okul bahçesinde görevi başındaki personele saldırarak eğitim öğretimi engelleyen bu şahıs en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Bu saldırıyı ve kamu çalışanlarına yönelik tüm şiddet eylemlerini kınıyor ve lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Yahya Kemal Beyatlı, Batman, Güvenlik, Şiddet, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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