Eğitim-Bir-Sen\'de Birleşme Kararı

Sivas'ta Eğitim-Bir-Sen 1 No'lu Şube başkan adayları Mustafa Yıldırım ve Bahattin Gülez, seçim çalışmaları kapsamında birleşme kararı aldı.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında Yıldırım ve Gülez, seçime tek listeyle gireceklerini açıkladı.

Gülez, Eğitim-Bir-Sen'in kendileri için yalnızca bir sendika, seçim konusu veya bir makam mücadelesi olmadığını belirterek, "Eğitim-Bir-Sen, davaya inanmış insanların aynı çatı altında buluştuğu büyük bir kardeşlik ve emek hareketidir." dedi.

Bu anlayışla Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 No'lu Şube Genel Kurulu öncesinde birleşme kararı aldıklarını ifade eden Gülez, "Mustafa Yıldırım ile ayrı ayrı çıktığımız bu yolda, bugün anlamlı bir karar almış bulunuyoruz. Biz, şahsi iddialarımızı ve makam beklentilerimizi teşkilatımızın geleceğinin önüne koymamak adına, güçlerimizi birleştirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.