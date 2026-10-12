Eğitim-Bir-Sen'den Şam'da Eğitim ve Sendikal Temaslar - Son Dakika
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Eğitim-Bir-Sen'den Şam'da Eğitim ve Sendikal Temaslar

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Eğitim-Bir-Sen\'den Şam\'da Eğitim ve Sendikal Temaslar
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Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC) ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, beraberindeki heyetle Suriye'nin başkenti Şam'da bir dizi temas gerçekleştirdi. Görüşmelerde Suriye'deki eğitim sisteminin mevcut durumu, Türkiye'den dönen Suriyeli öğrencilerin uyumu, öğretmenlerin çalışma koşulları, sendikal örgütlenme ve iki ülke arasındaki eğitim koordinasyonu ele alındı.

(ŞAM) - Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC) ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, beraberindeki heyetle Suriye'nin başkenti Şam'da bir dizi temas gerçekleştirdi. Görüşmelerde Suriye'deki eğitim sisteminin mevcut durumu, Türkiye'den dönen Suriyeli öğrencilerin uyumu, öğretmenlerin çalışma koşulları, sendikal örgütlenme ve iki ülke arasındaki eğitim koordinasyonu ele alındı.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Şam programı kapsamında ilk olarak Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Muhammet Musa Budak ile bir araya geldi.

Görüşmede Suriye'deki eğitim sisteminin mevcut durumu, Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyeli öğrencilerin eğitim hayatına uyumu ve öğrenimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri için yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Öğrencilerin karşılaştıkları güçlüklerin giderilmesi ve Türkiye ile Suriye arasındaki eğitim koordinasyonunun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

SURİYE ÖĞRETMENLER SENDİKASI İLE GÖRÜŞTÜ

Yalçın, Suriye Öğretmenler Sendikası yönetimiyle de bir araya geldi. Görüşmede öğretmenlerin mevcut durumu, sendikal faaliyetlerde yaşanan gelişmeler ve kurumsal dönüşüm çalışmaları ele alındı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen'in sendikal örgütlenme, dijitalleşme, kurumsal hizmetler ve üye odaklı faaliyetlerdeki tecrübeleri paylaşılırken, ortak çalışma imkanları değerlendirildi.

ŞAM ULUSLARARASI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRK OKULU'NU ZİYARET ETTİ

Ali Yalçın, Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu'nda Türkiye'den görevlendirilen öğretmenlerle de bir araya geldi.

Görüşmede okulun eğitim faaliyetleri, eğitimde niteliğin artırılması ve öğretmenlerin çalışma koşulları değerlendirildi. Sahadaki ihtiyaçlar ve karşılaşılan güçlükler dinlenerek çözüm odaklı destek mekanizmaları üzerinde duruldu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TÜRKİYE MASASI İLE EĞİTİM KOORDİNASYONU GÖRÜŞÜLDÜ

Yalçın, Suriye Dışişleri Bakanlığı Türkiye Masası Koordinatörü İnas el-Neccar ile de görüştü.

Görüşmede Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, öğrencilerin eğitim süreçlerinde karşılaştıkları idari güçlüklerin giderilmesi ve iki ülke arasındaki koordinasyon imkanları ele alındı.

MEMUR-SEN İLE GFTU ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ YENİLENDİ

Şam temasları kapsamında Suriye Genel İşçi Sendikaları Federasyonu (GFTU) Genel Başkanı Abdülalim el-Bekkur ve yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya gelen Yalçın, Memur-Sen ile GFTU arasındaki mevcut iş birliği protokolünün yenilendiğini açıkladı.

Görüşmede karşılıklı tecrübe paylaşımı, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve ortak çalışmaların artırılması ele alındı.

Kaynak: ANKA
Dış PolitikaAli YalçınTürkiyeGüncelSuriyeDiziŞamSon Dakika

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