Eğitim-Bir-Sen, Okul Müdürünün Öldürülmesini Protesto Etti - Son Dakika
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Eğitim-Bir-Sen, Okul Müdürünün Öldürülmesini Protesto Etti

Eğitim-Bir-Sen, Okul Müdürünün Öldürülmesini Protesto Etti

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) üyeleri, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürünün yabancı uyruklu öğrenci tarafından silahla öldürülmesini protesto etti. Sendika üyeleri, okul bahçesinde toplanarak eğitimciye şiddete dur demek için dövizler taşıdı ve sloganlar attı. Eğitim-Bir-Sen İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Mahmut Akay, eğitimcilere yönelik saldırıların artarak devam ettiğini belirterek, hukuk sisteminin caydırıcı tedbirler alması gerektiğini vurguladı. Akay, öğretmenlere yönelik şiddete karşı herkesi sorumluluk almaya davet etti.

08.05.2024 17:03
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Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) üyeleri, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürünün yabancı uyruklu öğrenci tarafından silahla öldürülmesini protesto etti.

Okul müdürünün öldürüldüğü okulun bahçesine gelen sendika üyesi bir grup, "Eğitimciye şiddete dur de" yazılı dövizler taşıyarak, "Öğretmene uzanan eller kırılsın" ve "Ölmek değil yaşmak istiyoruz" sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Mahmut Akay, eğitime ve eğitimciye saygıyı esas alan bir medeniyetin varisi olan ülkede, geleceğin emanet edildiği eğitimcilere yönelik saldırıların tedbir alınmadığı için artarak devam ettiğini söyledi.

Eğitime ve öğretmene yapılan her kötülüğün geleceğin erozyonu olduğunu ifade eden Akay, şunları kaydetti:

"Daha önce okuldan uzaklaştırılan bir öğrenci, maalesef okul içerisinde duayen bir eğitimci olan okul müdürü İbrahim Oktugan'a silahlı saldırıda bulundu. İbrahim hocamız yapılan ameliyata ve bütün müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetti. Merhum müdürümüze rahmet, ailesi, mesai arkadaşları, öğrencileri ve bütün eğitim camiasına başsağlığı ve sabrı cemil diliyoruz. Dünkü saldırıyı da kamu çalışanlarına yönelik bütün şiddet eylemlerini de kınıyor ve lanetliyoruz. Okullar yol geçen hanı değildir, kaba kuvvetle problem çözülecek yerler değildir, eğitimciler her fırsatta itilip katılacak insanlar değildir."

"Öğretmenlerimiz kendilerine yönelik şiddete karşı yalnız bırakılmamalı"

Akay, hukuk sisteminin eğitimcileri ve bütün kamu çalışanlarını güvenceye alacak caydırıcı tedbirleri alması, haklının, mağdurun, saldırıya uğrayanın yanında olması gerektiğini dile getirdi.

Son dönemde okul içi ve dışında öğretmenlerin maruz kaldığı şiddet olaylarında gözlenen artışın, eğitimin işleyişini ve okulların huzurunu ciddi manada tehdit eder boyuta ulaştığını vurgulayan Akay, farklı il ve ilçelerdeki okullardan şiddet haberleri almanın günlük hayatın rutini haline gelmesinin, sıradanlaşmasının her bakımdan üzücü olduğu kadar düşündürücü olduğunu aktardı.

Akay, öğretmenlerin kendilerine yönelen şiddete karşı yalnız, ilgisiz, desteksiz ve çaresiz bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Milli Eğitim Bakanlığı bu menfur hadiselerin karşısında sessiz kalmamalı, çalışanlarına sahip çıkmalı, zorbaların mahkemelerini takip ederek gerekli cezaları almalarını sağlayacak adımları atmalıdır. Eğitim-Bir-Sen olarak öğretmenlerimizi ve kamu çalışanlarını hedef alan bütün saldırılar sona erdirilinceye kadar herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Basın açıklamasının ardından grup, İbrahim Oktugan'ın cenazesine katılmak üzere okuldan ayrıldı.

Kaynak: AA

Eyüpsultan, Sendika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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