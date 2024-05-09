Eğitim-Bir-Sen Şubesi, öğretmene yönelik şiddete sessiz yürüyüşle tepki gösterdi - Son Dakika
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Eğitim-Bir-Sen Şubesi, öğretmene yönelik şiddete sessiz yürüyüşle tepki gösterdi

Eğitim-Bir-Sen Şubesi, öğretmene yönelik şiddete sessiz yürüyüşle tepki gösterdi

Giresun'da Eğitim-Bir-Sen Şubesi, İstanbul'da bir lisenin müdürünün öğrenci tarafından silahlı saldırı sonucu ölmesine tepki göstermek amacıyla sessiz yürüyüş düzenledi. Sendika üyeleri, Gazi Caddesi güzergahını izleyerek Atatürk Meydanı'na kadar yürüdü. Şube Başkanı Muhammet Sarı, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin arttığını belirterek, yarın iş bırakacaklarını ve taleplerinin karşılanması için mücadelelerini genişleteceklerini açıkladı.

09.05.2024 17:31
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Giresun'da Eğitim-Bir-Sen Şubesi, İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu ölmesine sessiz yürüyüş ile tepki gösterdi.

Debboy mevkisinde toplanan sendika üyeleri, Gazi Caddesi güzergahını izleyerek Atatürk Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada basın açıklamasını okuyan Şube Başkanı Muhammet Sarı, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin gün geçtikçe daha vahim hale gelmeye başladığını söyledi.

Öğretmene yönelen şiddete karşı kararlılıklarının ifadesi olarak yarın iş bırakacaklarını ifade eden Sarı, şöyle konuştu:

"Yapılması gereken, caydırıcı yasal düzenlemelerden başlamak üzere medeniyet değerlerimizi merkeze alan bir kültür seferberliğine ve eğitim

programına geçmektir. Bu sessiz yürüyüş sadece bir başlangıçtır. Haklı taleplerimizin karşılanması için mücadelemize genişleterek devam edeceğiz. Yarın 81 ilde iş bırakacak ve basın açıklamaları gerçekleştireceğiz. Ardından 10-17 Mayıs arası TBMM'yi göreve davet için tüm eğitim kurumlarında imza kampanyası gerçekleştireceğiz. Bizler artık kınama mesajları değil, şiddeti önleme yasası bekliyoruz."

Kaynak: AA

Şiddet, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim-Bir-Sen Şubesi, öğretmene yönelik şiddete sessiz yürüyüşle tepki gösterdi - Son Dakika

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