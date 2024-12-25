Eğitim Çalışanlarının Zorlukları Anketle Ortaya Kondu - Son Dakika
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Eğitim Çalışanlarının Zorlukları Anketle Ortaya Kondu

Eğitim Çalışanlarının Zorlukları Anketle Ortaya Kondu

Eğitim çalışanlarının %86,7'si geçim sıkıntısı yaşıyor, %83,3'ü maaşlarından memnun değil.

25.12.2024 17:59
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(ANKARA) - Eğitim Gücü Sendikası, eğitim çalışanlarının yaşadığı zorluklara ilişkin anket yayınladı. Ankete göre, eğitim çalışanlarının yüzde 86,7'si geçim sıkıntısı yaşarken, yüzde 83,3'ü de maaşlarından memnun değil.

Eğitim Gücü Sendikası (Eğitim Gücü Sen), 4712'si kadın, 4603'ü erkek 9315 katılımcıyla yaptıkları anketi "eğitimcilerin ekonomik, sosyal ve mesleki ihtiyaçlarının derinlemesine analizi" ile birlikte açıkladı.

Eğitimcinin yaşadığı krizi ortaya koyan ankete göre, katılımcıların yarıdan fazlası kirada oturuyor, neredeyse tamamı kredi kartı kullanıyor ve yüzde 43,3'ü borç biriktirdiğini belirtiyor.

Eğitim Gücü Sen'in maaşlarda artış da talep ettiği açıklamasında, şu ifadelere de yer verildi:

"Eğitim Gücü Sendikası olarak, eğitim çalışanlarının yaşadığı sorunları tespit etmek ve çözüm yolları sunmak amacıyla, ülke genelinde 9315 kişinin katılımıyla kapsamlı bir anket gerçekleştirdik. Elde edilen veriler, eğitim çalışanlarının yüzde 86,7'sinin geçim sıkıntısı yaşadığını, yüzde 83,3'ünün ise maaşlarından memnun olmadığını ortaya koymaktadır. Temizlik, güvenlik ve mesleki destek gibi temel alanlardaki eksiklikler, eğitimde verimliliği düşürürken, çalışanların motivasyonunu ve genel yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.

Elde edilen bulgulara göre, eğitim çalışanlarının yaklaşık yarısı fiziksel çalışma ortamlarından memnuniyetini dile getirirken, önemli bir kesim hijyen, güvenlik ve mesleki gelişim fırsatları gibi temel alanlarda ciddi eksiklikler yaşamaktadır. Ayrıca, ekonomik koşullar ve maaş memnuniyetsizliği eğitim çalışanlarının en büyük sorunları arasında yer almaktadır.

Bu rapor, eğitim çalışanlarının sesi olmayı, onların taleplerini ilgili kurumlara taşımayı ve eğitim sisteminin daha güçlü bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Eğitim Gücü Sendikası olarak, bu verilerin eğitim politikalarına yön vermesini, eğitim çalışanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunmasını ve uzun vadede daha adil ve sürdürülebilir bir eğitim sisteminin oluşturulmasına temel teşkil etmesini umuyoruz."

"Eğitim çalışanları, yalnızca ekonomik değil, psikolojik ve sosyal anlamda da ciddi sorunlarla karşı karşıya"

Ankete göre, geçim Sıkıntısı yaşayanların oranı yüzde 86,7'ye ulaştı. Maaşlarından memnun olmayanların oranı ise yüzde 83,3 gibi çarpıcı bir seviyyi bulurken, ankete katılanların yarıdan fazlası kirada oturuyor, neredeyse tamamı kredi kartı kullanıyor ve yüzde 43,3'ü borç biriktirdiğini belirtiyor. Açıklamada, "Bu verilerin, eğitim çalışanlarının yalnızca ekonomik değil, psikolojik ve sosyal anlamda da ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu gösterdiğine" işaret edildi. Ankette, şiddet karşı önlemleri ve temizlik hizmetleri gibi alanlardaki yetersizlikler de dikkat çekiyor.

"Maaş artışlarının acilen gündeme alınması ve sosyal yardımların genişletilmesi gerek"

Açıklamada ayrıca, "Maaş artışlarının acilen gündeme alınması ve sosyal yardımların genişletilmesini, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi istihdamının artırılmasını, hizmet içi eğitim programlarının daha etkili hale getirilmesi, mobbing ve şiddetle mücadelede daha güçlü mekanizmaların oluşturulması" gibi çözüm önerileri de sunuldu.

Açıklamada, "Eğitim Gücü Sendikası olarak, bu raporun eğitim çalışanlarının yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik adımlar atılmasına öncülük edeceğine inanıyoruz. Eğitim sistemimizin daha güçlü bir yapıya kavuşması, ancak çalışanlarımızın ekonomik ve sosyal koşullarının iyileştirilmesiyle mümkündür" denildi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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